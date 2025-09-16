"Horror": Ochsenknechts reagieren auf Jimis AYTO-Teilnahme

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt mit seiner Teilnahme an gleich zwei Reality-Datingformaten für Aufsehen – und für mäßige Begeisterung in seiner Familie. Der Schauspieler und Musiker stellte sich zunächst in der Show Villa der Versuchung den romantischen Herausforderungen und suchte später bei Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe. Während Jimi selbst seine Teilnahme als "ganz lustig" beschreibt und zugibt, mit mehreren Mitstreiterinnen intimere Momente geteilt zu haben, sehen seine Mutter Natascha (61) und Schwester Cheyenne (25) das Ganze eher kritisch. Cheyenne reagierte auf die Vorstellung, dass ihr Bruder eine Frau aus so einem Format mit nach Hause bringt, sogar mit den Worten: "Das wäre absoluter Horror."

Vor allem Natascha hat eine klare Meinung zu den freizügigen Formaten und bezweifelt, ob dort tatsächlich die richtige Partnerin für Jimi dabei sein könnte. Die perfekte Schwiegertochter, wie Natascha sie sich wünscht, sei humorvoll, eigenständig und keineswegs auf Prominenz fixiert. Dass Jimis Kandidatinnen diesen Ansprüchen genügen, daran glaubt sie nicht wirklich. Auch das Verhalten mancher Teilnehmerinnen vor der Kamera stößt bei der Familie auf Unverständnis, insbesondere wenn es dabei um intime Szenen geht. Cheyenne hegt ebenfalls wenig Hoffnung, dass Jimi in diesen Shows die Frau fürs Leben findet, und kritisierte scharf die anderen Teilnehmerinnen.

Jimi selbst stieg recht spät ins "Are You The One"-Geschehen ein, was bei den Fans der Show bereits mit Spannung erwartet wurde. Die Show, in der Singles auf Basis von Matching-Berechnungen ihre potenziellen Partner finden sollen, bekommt durch Jimi und seine Offenheit neuen Gesprächsstoff. Ob er am Ende tatsächlich die Richtige gefunden hat, bleibt offen. Eines ist jedoch sicher: Seine Teilnahme dürfte für unterhaltsame Momente gesorgt haben, auch wenn die Ochsenknecht-Familie diese Ausflüge ins Reality-TV wohl lieber hinter sich lassen würde.

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit