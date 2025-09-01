Bereut Sara Kulka ihr Verhalten bei "Villa der Versuchung"?

In einer Instagram-Fragerunde wurde Reality-TV-Star Sara Kulka (35) gefragt, ob sie ihr Verhalten bei der Sendung Villa der Versuchung bereue. Die Antwort der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin fiel eindeutig aus: "Ich bereue weder, was ich gesagt habe, noch wie ich strategisch vorgegangen bin." Jedoch verriet sie, dass sie mit der Ausstrahlung nicht ganz zufrieden gewesen sei: "Was mir aber gefehlt hat im Schnitt – meine empathische Seite." Laut Sara seien viele ihrer emotionalen Momente mit anderen Kandidaten schlicht nicht gezeigt worden.

Die 35-Jährige erklärte weiter, dass sie während der Show großen Wert darauf gelegt habe, für ihre Mitstreiter da zu sein. "Ich war für viele Anlaufpunkt, habe viele aufgefangen und ihnen gut zugeredet." Doch diese Momente, in denen sie Mitgefühl und Unterstützung gezeigt habe, seien nicht in den fertigen Episoden gelandet – für Sara ein klarer Grund dafür, warum ihr Verhalten bei manchen Zuschauern vielleicht anders wahrgenommen worden sei. Eine Ausnahme habe es dennoch gegeben: Mit Kandidat Ronald Schill (66) habe sie keine intensiven Gespräche geführt. "Doch mit fast allen anderen hatte ich echte, emotionale Gespräche", betonte sie.

Besonders ergreifend wurde es in einer Folge von "Villa der Versuchung", als Sara ein bewegendes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit teilte. "Meine Mutter konnte mich nicht lieben, weil ich durch eine Vergewaltigung entstanden bin", erzählte sie offen in der Runde. Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin berichtete weiter, dass sie die ersten Jahre ihres Lebens bei ihrer Großmutter in Polen verbrachte und sich von ihrer Mutter stets alleingelassen fühlte. Auch von ihren Jugendjahren und schwierigen Erfahrungen sprach die Reality-TV-Darstellerin offen: "Ich bin immer alleine gewesen, meine Mutter war nie da. Sie war sehr jung und wollte ihr Leben genießen."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Sara Kulka bei "Villa der Versuchung"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit