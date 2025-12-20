Tammy Hembrow erneut mit AFL-Star Bailey Smith unterwegs

Frühes Wiedersehen in Sydney: Tammy Hembrow (31) und AFL-Star Bailey Smith wurden am Freitagmorgen beim Verlassen des Manly Pacific Hotels in Manly gesichtet. Die Fitness-Influencerin und der Sportler, die Anfang des Jahres eine kurze Romanze hatten, wirken sichtlich gelöst auf Schnappschüssen von Daily Mail, als sie gemeinsam an die frische Luft traten. Mit dabei: eine große Coffee-to-go-Tasse in Tammys Hand und eine Box mit Gebäck, die Bailey aus dem Auto holte. Tammy trug ein hellrosa, ärmelloses Tanktop und farblich passende, hautenge Leggings mit ausgestelltem Saum, dazu weiße Sneaker. Bailey setzte auf ein weißes Tanktop, navyfarbene Adidas-Shorts und braune Sandalen.

Das Treffen folgt auf frische Flirtgerüchte vom Mittwoch: Die Social-Media-Bekanntheit zeigte sich auf der Gold Coast bei einem Dinner von Snapchat an der Seite von Realitystar und Makler Eoghan Murphy. In einem winzigen Minirock und einem Wickeltop posierte sie mit dem früheren Love Island-Teilnehmer im Aufzug für Instagram-Clips. Später zog sie mit Schwester Amy weiter und feierte ausgelassen durch die Nacht.

In der ersten Hälfte des Jahres ging Tammy noch mit Matthew Zukowski durchs Leben. Die Realitystars hatten sich im November 2024 nach rund einem Jahr Beziehung das Jawort gegeben. Im Juni dieses Jahres folgte dann jedoch die offizielle Trennung. Das Liebes-Aus habe Matt "am Boden zerstört" zurückgelassen. Dass seine Ex-Partnerin nun schon wieder datet, stimme ihn ebenfalls traurig.

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bazlenka Bailey Smith, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023