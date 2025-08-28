Tammy Hembrow überrascht mit neuen Dating-News

Tammy Hembrow (31) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Fitness-Influencerin zeigte sich beim Sasha Therese Fashion-Event in Melbourne in einem spektakulären Look. In einem tief ausgeschnittenen, rosafarbenen Top und einer passenden Seidenrock-Kombination zog sie alle Blicke auf sich. "Ich bin hier für ein bisschen Arbeit und ein bisschen Vergnügen", verriet sie gegenüber Herald Sun. Tammy nutzte das Modeevent offenbar auch, um Zeit mit ihrem AFL-Freund Bailey Smith zu verbringen, über den sie schwärmte: "Ein lieber, guter Kerl."

In letzter Zeit wurden Tammy und Bailey mehrfach in inniger Atmosphäre gesichtet. Der 24-jährige Sportler soll sogar an zwei Wochenenden hintereinander von Melbourne an die Goldküste geflogen sein, um die Fitness-Influencerin zu sehen. Gemeinsam wurden sie unter anderem beim Dinner in einem gehobenen asiatischen Restaurant in Burleigh Heads beobachtet. Ein weiteres Mal spazierten sie Hand in Hand am Strand, wo Bailey Tammy liebevoll an der Hüfte hielt. Ob die beiden auch zusammen die kommende Brownlow Medaille Gala besuchen, ließ die Influencerin bisher offen.

Die neue Romanze scheint nicht nur ihre Fans zu begeistern, sondern wirft auch ein Licht auf Tammys turbulente jüngste Vergangenheit. Erst im Juni dieses Jahres wurde die Scheidung von ihrem Ex-Mann Matt Zukowski, einem ehemaligen Love Island-Teilnehmer, bekanntgegeben – lediglich sieben Monate nach der Hochzeit. Tammy und Matt hatten sich im Dezember 2023 verlobt, nachdem sie nur drei Monate zusammen waren. Während Matt in einem Podcast erklärte, er habe das Ende der Ehe aus persönlichen Gründen selbst herbeigeführt, soll er laut Insidern von Tammys schnellem Liebesglück mit Bailey verletzt sein.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023