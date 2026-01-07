Nach Anschuldigungen: Yasin Mohamed wollte nicht mehr leben

Im Gespräch mit Danilo Cristilli öffnet Yasin Mohamed (34) jetzt die Tür zu den dunkelsten Stunden seines Lebens. Der Reality-TV-Star schildert, wie ihn die schweren Anschuldigungen einer Frau in kürzester Zeit komplett aus der Bahn geworfen haben sollen. Innerhalb von nur 48 Stunden brach seine berufliche Welt zusammen, Kooperationen wurden gekündigt, Projekte abgesagt, TV-Auftritte gestrichen. Zurück blieb Yasin allein in seiner fast leeren 48-Quadratmeter-Wohnung, in der er heute wieder lebt – und mit dem Gefühl, am Ende zu sein. "Ich war an einem Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr", erzählt er im Interview, das auf YouTube veröffentlicht wurde.

Der Social-Media-Star beschreibt, wie er in dieser Ausnahmesituation auf seiner Couch saß – mit mehreren Tabletten in der Hand und Alkohol daneben, bereit, einen fatalen Schritt zu gehen. Die Worte seiner Anwälte hallten noch in seinem Kopf nach: "Du wirst jetzt alles verlieren. Jetzt geht erst mal alles bergab, bis du da durch bist." Während draußen der Regen prasselte, füllte sich sein Mail-Postfach mit Absagen: "Wir müssen die Kooperation beenden. Wir müssen die Show absagen. Das Projekt wird gestoppt." Yasin erinnert sich: "Und alles fühlte sich so riesig an. Ich dachte nur: Da komme ich niemals durch." In genau diesem Moment sei jedoch etwas in ihm aufgetaucht, ein innerer Impuls, der ihn stoppte. "Und in dem Moment hat irgendwas in mir gesagt: Mach’s nicht. Nee, machst du nicht", berichtet er.

Aus dieser inneren Stimme wurde für den TV-Star ein Wendepunkt. Yasin erzählt, wie er in der Verzweiflung laut betete: "Ich hab alles hingeschmissen und gesagt: Gott, Allah, Jesus – Mann, wer auch immer da oben ist – ich kann nicht mehr aus eigener Kraft. Ich bin durch. Bitte hilf mir." Bereits am nächsten Tag habe seine streng gläubige Tante zum Telefon gegriffen. "Sie meinte: Ich war im Gebet, und ich glaube, Gott will, dass du ihn kennenlernst", erinnert sich Yasin an den Moment. Kurz darauf betrat er zum ersten Mal in seinem Leben eine Kirche, ließ dort einen Pastor für sich beten – und brach dabei zusammen. "Da sind Dinge passiert, die kann man so nicht in Worte fassen. Da bräuchte man noch mal drei Stunden, um darüber zu reden. Aber ich habe für mich erkannt: Das hatte einen Sinn", sagt der Reality-Star.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

