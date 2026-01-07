In der Türkei verheiratet: Yasin Cilingir gibt ein Update

Reality-TV-Star Yasin Cilingir (34) meldet sich mit einem deutlichen Update zu den jüngsten Vorwürfen: Seine Noch-Ehefrau Samira Cilingir hatte öffentlich behauptet, Yasin sei in der Türkei mit einer anderen Frau verheiratet. Jetzt schildert Yasin, welche Schritte er unternimmt. In einer Instagram-Story erklärte er, er sei beim Familiengericht gewesen, um Unterlagen einzureichen. Ziel sei es, die deutsche Scheidung im türkischen Recht anerkennen zu lassen, damit der alte Eintrag im Register gelöscht wird. Das Ganze spiele sich in der Türkei ab, betonte er, und habe nichts mit seinem aktuellen Status in Deutschland zu tun.

Yasin sagt, die Ehe mit der anderen Frau habe lange vor der Beziehung mit Samira bestanden und sei bereits geschieden. Das Problem: Die Scheidung sei nach dem Urteil nie beim türkischen Konsulat hinterlegt worden, weshalb sie im türkischen Personenstandsregister weiter als gültig gelte. Er habe sich deshalb beim zuständigen Familiengericht die notwendigen Dokumente besorgt und eingereicht. Der Reality-Star sprach von einem "Durcheinander", das ihn in den vergangenen Tagen viel Zeit und Nerven gekostet habe.

Yasin und Samira waren durch TV-Formate wie Love Island einer breiten Zuschauerschaft bekannt geworden und teilten lange Zeit Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Während Yasin derzeit den bürokratischen Teil zu klären versucht, blicken viele Follower auf die familiäre Seite: Wie die beiden Reality-Stars miteinander umgehen, welche Worte sie öffentlich wählen und wie sie ihre Community in schwierigen Momenten mitnehmen, bestimmt gerade die Stimmung rund um das Ex-Paar.

IMAGO / Oliver Langel Yasin Cilingir, Oktober 2025

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024