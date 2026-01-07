Romantisch: Joe Jonas und Tatiana genießen Sonnenuntergang

Joe Jonas (36) wurde am Dienstagabend in Miami gesichtet – und an seiner Seite stand erneut Tatiana Gabriela. Der Musiker trat mit einem kühlen Getränk vor die Tür, um den Himmel über Florida zu genießen, während das Model dicht neben ihm den Blick über die Stadt schweifen ließ. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die Szene, die sich kurz nach Sonnenuntergang abspielte. Auf einer Terrasse mit freiem Blick wirkt die Stimmung vertraut. Joe, der seit einigen Jahren zeitweise in Miami lebt, und Tatiana scheinen den ruhigen Moment zu zweit auszukosten. Offiziell bestätigt ist zwischen den beiden nichts, doch die Aufnahmen sprechen eine klare Sprache und machen neugierig auf mehr.

Bereits seit Monaten wird über die Verbindung der beiden spekuliert. Erste gemeinsame Auftritte datieren Fans auf den September in Los Angeles, jüngst wurden Joe und Tatiana zusammen in New York City gesehen. Nun also Miami, wo die Jonas Brothers den Jahreswechsel mit einem gestreamten Konzert feierten und Joe offenbar noch ein paar Tage dranhängt. Ein Detail, das zusätzlich für Gesprächsstoff sorgte: Kurz vor dem Auftritt soll der Sänger unter einem Silvester-Post des brasilianischen Models öffentlich geflirtet haben. Für viele Beobachter ist es ein Puzzleteil mehr in einer Reihe von Hinweisen, die auf eine aufkeimende Romanze deuten.

Privat meidet Joe große Worte und lässt stattdessen kleine Gesten sprechen – ob beim beiläufigen Blick über den Balkon oder in den Kommentaren auf Instagram. Der Musiker verbringt viel Zeit in Florida, schätzt dort die Mischung aus Ruhe und Musikszene. Tatiana, die sich online gerne stilvoll und spielerisch zeigt, setzt auf klare Bilder und wenige Worte. In dieser Kombination wirkten beide zuletzt gelöst und aufmerksam füreinander. Freunde beschreiben Joe als jemanden, der sich über gemeinsame Momente mit nahestehenden Menschen definiert. Entsprechend passt es, dass er abseits der Bühne die leisen Augenblicke sucht – Sonnenuntergang inklusive.

Getty Images Joe Jonas bei der Premiere von "A Very Jonas Christmas Movie" 2025

Instagram / tatsgab Tatiana Gabriela zeigt sich an Silvester von ihrer glitzernden Seite

Getty Images Joe Jonas im September 2025