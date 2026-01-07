Nick Reiners Ex-Anwalt beteuert seine Unschuld im Mordfall

Ein Paukenschlag vor dem Strafgericht in Downtown Los Angeles: Alan Jackson, bis heute Morgen noch der prominente Verteidiger von Nick Reiner (32), hat sein Mandat niedergelegt – und beteuert gleichzeitig öffentlich die Unschuld seines Ex-Mandanten. Vor Kameras und Mikrofonen erklärte der Anwalt, Nick sei "nicht schuldig" am Mord an seinen Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner (†70). Der Termin war eigentlich für eine Erklärung des Angeklagten angesetzt, stattdessen übernahm laut Deadline kurzfristig die Pflichtverteidigung. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich unbeeindruckt und kündigte an, vor Geschworenen eine Verurteilung wegen des brutalen Doppelmords anzustreben. Der nächste Termin ist für Ende Februar angesetzt.

Jackson begründete seinen Rückzug nicht inhaltlich, verwies aber auf Vertraulichkeit. Gleichzeitig schilderte er laut Variety, sein Team habe seit dem Anruf in den frühen Morgenstunden des 15. Dezember drei Wochen lang "unermüdlich" ermittelt. Sein Fazit: "Nick Reiner ist nicht schuldig des Mordes." Die Ermittler verweisen dagegen auf die Umstände der Tatnacht am ersten Abend von Chanukka und die Befunde der Gerichtsmedizin, die von "mehrfachen Stichverletzungen" sprechen. Nach der Anhörung meldete sich auch die Familie von Nick mit einem kurzen Statement zu Wort. Eine Juristin aus dem Team der öffentlichen Verteidigung sagte am Rande des Termins, sie habe erst kurz vor Verhandlungsbeginn mit Nick sprechen können, die Akte werde nun zügig übernommen.

Rob, der als Regisseur und Schauspieler Generationen prägte, und Michele, die sich über Jahre aus dem Rampenlicht heraushielt, lebten zuletzt in Brentwood, wo Nick in einem Gästehaus unterkam. Freunde beschreiben die Familie als eng verbunden, auch wenn Nicks Kampf mit der Sucht immer wieder Schatten warf. In ruhigeren Zeiten erzählte der Sohn in Gesprächen offen von Rückschlägen und Neuanfängen, ein Thema, das im Umfeld viel Unterstützung, aber auch Belastung mit sich brachte. Wer Rob privat kannte, erinnerte sich oft an seinen trockenen Humor am Esstisch, während Michele als geduldiger Ruhepol galt, der Geburtstage und Feiertage mit kleinen Ritualen füllte – Momente, an denen sich Angehörige jetzt festhalten.

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy