Vor drei Jahren starb Rio: Mandy Brobeck erinnert an Sohn

Vor drei Jahren erlebten Mandy Brobeck (31) und ihr Ehemann Oskar, bekannt als HealthyMandy und FitnessOskar (35), einen schweren Schicksalsschlag: Ihr erstgeborener Sohn Rio starb. Auf Instagram teilte Mandy am 9. Dezember, dem Todestag ihres Sohnes, liebevolle und zugleich schmerzhafte Erinnerungen. "Der schlimmste Tag meines Lebens. Vor drei Jahren hat das Herz meines Sohnes Rio für immer aufgehört zu schlagen", schrieb die Influencerin.

Vor allem die Worte der Ärzte, "Wir können nichts mehr für Ihren Sohn tun", haben sich tief in Mandys Gedächtnis eingebrannt und lassen sie den Tag immer wieder durchleben. Die junge Mutter berichtete, wie die Trauer sie unvorbereitet trifft: "Ich frage mich, wie ich die letzten Jahre ohne meinen erstgeborenen Sohn weiterleben konnte. Plötzlich ist eine Welt, die in letzter Zeit wieder farbig war, erneut ganz grau. Das ist die Trauer, die plötzlich kommt – und man kann nichts dagegen tun." Auch ihr Ehemann Oskar fand berührende Worte: "Die Liebe, die Erinnerungen und unsere gemeinsamen Erlebnisse bleiben für immer in unseren Herzen."

Bereits zuvor hatte Mandy über die große Trauer gesprochen, die in ihrem Alltag allgegenwärtig ist. In der Talkshow "deep und deutlich" öffnete die Influencerin ihr Herz und erzählte ehrlich von der schweren Zeit nach Rios Tod. Auch wenn sie später das Glück hatte, erneut schwanger zu werden und einen gesunden Jungen zur Welt zu bringen, bleibt der Verlust ihres erstgeborenen Sohnes ein ständiger Begleiter. "Er ist für immer ein Teil unseres Lebens, und wir wissen, er wacht über uns", erklärte Mandy sichtlich bewegt.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthymandy HealthyMandy mit Sohn Rio

