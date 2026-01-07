Streit mit Hilary: Steht Haylie auf Ashley Tisdales Seite?

Es ist ein Like, das Bände spricht: Haylie Duff (40) hat auf Instagram den Post des Magazins The Cut zu Ashley Tisdales (40) viel diskutiertem Essay "Breaking Up With My Toxic Mom Group" geherzt – ausgerechnet jenen Text, in dem von einer "toxischen Mama-Gruppe" die Rede ist, zu der Fans auch Hilary Duff (38) zählen. Der Beitrag wurde rund um Neujahr veröffentlicht, Haylies Like tauchte wenig später unter den begleitenden Instagram-Posts von The Cut und Ashley auf. In dem Essay beschreibt Ashley, wie sie sich in einem exklusiven Mütterkreis ausgegrenzt gefühlt haben will. Für viele Follower wirkt Haylies öffentlicher Daumen nach oben wie ein stilles Statement – und als deutliches Signal, dass sie im Konflikt zwischen ihrer Schwester Hilary und Ashley eher an der Seite der High School Musical-Darstellerin steht.

Der Hintergrund: Ashley schrieb in The Cut, sie habe sich während der sensiblen Postpartum-Zeit ausgegrenzt gefühlt, Treffen erst auf Instagram gesehen und schließlich die Gruppe per Nachricht verlassen: "Das ist wie in der Schule und ich will davon kein Teil sein", zitierte sie ihre eigene Textnachricht. Sie betonte zugleich: "Nur um etwas klarzustellen: Ich habe die Mütter nie als schlechte Menschen betitelt (vielleicht eine)". Fans ordnen die ungenannten Freundinnen seit Wochen Hilary, Mandy Moore (41) und Meghan Trainor (32) zu – nicht zuletzt, weil Ashley beiden erst kürzlich entfolgte. Hilarys Ehemann Matthew Koma (38) schaltete sich prompt ein und postete auf Instagram eine Fotomontage von sich in der Pose des Essays und schrieb dazu: "Wenn man die selbstverliebteste, unmusikalischste Person auf der Welt ist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Kleinkinder zu richten." Ashley reagierte öffentlich nicht, doch ihr Mann Christopher French (43) teilte eine kryptische Story: "Es ist deine Entscheidung, ob du dich einmischen möchtest oder nicht." Dass Haylie gleichzeitig den The-Cut-Post likte, fällt in eine Zeit, in der die Schwestern seit 2019 kaum gemeinsam gesehen wurden und Hilary im Gespräch mit Rolling Stone "family drama" andeutete.

Hinter all dem Online-Wirbel stehen enge, teils langjährige Freundschaften und Familienbande, die nun sichtbar unter Druck geraten. Hilary schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von ihrem engen Mütter-Netzwerk. Die Frauen verbrachten gemeinsame Urlaube, organisierten Babykurse und Playdates für ihre Kinder. Ashley schrieb noch 2022 in einem inzwischen gelöschten Post, sie liebe es, "mit diesen Ladies durch die Mom-Hood zu gehen". Auch die Schwestern Hilary und Haylie galten über Jahre als unzertrennliches Duo, das nicht nur rote Teppiche, sondern auch private Meilensteine teilte. Heute leben beide mit ihren eigenen Familien, Kindern und Partnern, die eine immer größere Rolle in ihrem Alltag spielen. Dass ausgerechnet Likes, Unfollows und kryptische Instagram-Zitate nun Hinweise darauf geben, wie kompliziert ihre Beziehungen geworden sind, zeigt, wie sehr sich private Dynamiken in den sozialen Medien widerspiegeln – selbst bei Menschen, die sich früher vor allem als Geschwister oder Freundinnen verstanden haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Haylie Duff, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Haylie und Hilary Duff

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Mai 2025