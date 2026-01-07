Yasin Mohamed dachte nicht, dass er 2025 überleben würde

Yasin Mohamed (34) hat offen über sein wohl schlimmstes Jahr gesprochen. In einem auf YouTube hochgeladenen Gespräch mit Danilo Cristilli (29) schildert der Reality-TV-Star, wie ihn Anschuldigungen, die Ende 2024 öffentlich wurden, 2025 in eine Abwärtsspirale stürzten. Er verlor Kooperationen, Einkünfte und den Halt im Alltag. "Ich bin irgendwann einfach nicht mehr klargekommen", sagt Yasin. Der Social-Media-Star erzählt, dass er im ersten Halbjahr 2025 keinen Cent verdient habe, aus Geldnot eine Clubtour annahm, dort rückfällig wurde und zu Alkohol und Drogen griff. Diese Existenzkrise habe ihn in ein tiefes Loch gerissen. Zeitweise habe er nicht daran geglaubt, das Jahr zu überstehen.

Im Talk mit Danilo beschreibt Yasin die eskalierende Situation näher. Eigentlich hatte er dem Konsum abgeschworen, fühlte sich stabil, doch der Sommer mit Shows, Gigs und feiernder Menge zog ihn wieder hinein in den Sumpf. "Von 'du verdienst unfassbar viel Geld, wohnst in einer Villa und alle lieben dich' zu 'du bist wieder zurück in einer 48-Quadratmeter-Wohnung und es kommt plötzlich nichts mehr rein'. Das hat mich extrem getroffen", berichtet er. Nach der Tour habe er privat weitergemacht, mehrmals pro Woche gefeiert, bis er im Herbst merkte, dass er so zugrunde gehen würde. Er spricht auch über dunkle Gedanken, über Momente, in denen er keinen Ausweg mehr sah. Inzwischen, sagt Yasin, habe er die Reißleine gezogen, Abstand vom Partyumfeld gewonnen und spüre, dass es Schritt für Schritt wieder bergauf gehe.

Yasins Krise hatte mit den öffentlichen Vorwürfen einer Frau, die behauptete, der Realitystar hätte ein Nein nicht akzeptiert, Ende 2024 ihren Anfang genommen. Schon damals hatte Yasin geschildert, wie schnell sich sein Alltag komplett verändert hatte: Von mehreren gebuchten TV-Formaten und zahlreichen Verträgen blieb über Nacht nichts übrig. Heute zeigt sich der Influencer deutlich nachdenklicher, spricht offen über Druck, falsche Freunde und die gefährliche Kombination aus Party und Ruhm. "Da kommt man im Kopf manchmal einfach nicht hinterher. Und dann noch der Mix aus falschen Leuten, Alkohol und Drogen – da bin ich teilweise wirklich komplett durchgedreht", zeigt er sich im Gespräch mit Danilo nachdenklich. Menschen in seinem Umfeld beschreiben Yasin als jemanden, der stark an Nähe hängt und seine Freundschaften intensiv lebt – eine Eigenschaft, die ihn in guten Zeiten trägt, in schwierigen Phasen aber auch besonders verletzlich macht. Heute versucht der Realitystar, sich wieder mehr auf stabile Kontakte und ruhige Momente zu konzentrieren und Abstand zu den Kreisen zu gewinnen, in denen Alkohol und Drogen eine zu große Rolle spielen.

Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Yasin Mohamed, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar