Geben Oasis dem nächsten James Bond den Sound?

Noel Gallagher (58) hat verraten, worauf er nach der gefeierten Oasis-Rückkehr als Nächstes Lust hat: ein Bond-Abenteuer. Im TalkSport-Gespräch mit Andy Goldstein sagte der Musiker in London, er würde sofort abheben, wenn Produzentin Barbara Broccoli anrufe – und Oasis wären "absolut geehrt", den Titelsong zum kommenden 007-Film zu liefern. Der Plan klingt noch nach Wunschliste, denn ein offizieller Anruf sei bisher nicht eingegangen. Doch Noel denkt groß: Neben der Musik könnte er sich auch als "Bösewicht aus Manchester" im Agenten-Universum vorstellen. Wann der neue Bond kommt, wer ihn spielt und wer singt, ist aber weiterhin offen.

Im Interview machte Noel auch klar, dass der Soundtrack in britische Hände gehöre. "Ich denke, solche Dinge sollten von Briten gemacht werden und, du weißt schon, nicht von Amis", sagte er bei TalkSport. Er bestätigte aber zugleich, dass die Gerüchte über eine Anfrage derzeit nicht stimmen, obwohl kolportiert wird, Oasis stünden weit oben auf der Wunschliste von Amazon MGM Studios. Der Gitarrist erzählte außerdem, dass er bereits Songs geschrieben habe, die sich für 007 eignen könnten: "Ich habe ein paar Bond-Titelmelodien geschrieben. Die haben noch nicht so Bond-hafte Titel, das müsste ich anpassen", erklärte er in Rückblick auf frühere Aussagen und ergänzte selbstbewusst: "Das würde eine verdammt gute Bond-Hymne abgeben."

Der neue Elan kommt nicht von ungefähr: Noel hat gerade gemeinsam mit Bruder Liam Gallagher (53) und Oasis die "Oasis Live 25"-Reunion-Welttour beendet – die erste seit dem Bruch der Brüder vor fast 15 Jahren. Auf der Bühne spielten sie viele Klassiker wie "Wonderwall" oder "Live Forever". Während Noel sich in Interviews eher nüchtern gibt und britische Traditionen betont, sucht Liam den direkten Kontakt zu den Fans. Zusammen stehen sie für eine Mischung aus Vertrautem und Ecken und Kanten – etwas, das tatsächlich auch gut zur Bond-Welt passen würde.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

IMAGO / Avalon.red Noel Gallagher

Imago Oasis-Star Liam Gallagher im Juli 2025 in Manchester

