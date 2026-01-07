Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Sohn Issa im Krankenhaus

Anna-Maria Ferchichi (44) und Ehemann Bushido (47) mussten am Dienstag in Bayern plötzlich ins Krankenhaus – mit ihrem Sohn Issa. Der Zehnjährige verletzte sich beim Spielen und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Bushido begleitete den Jungen ins Starnberger Klinikum, wo die Wunde genäht wurde. In seiner Instagram-Story zeigte der Rapper ein Foto aus dem Behandlungszimmer, auf dem Issa die Hand seines Papas hält. Wie es genau zu dem Sturz kam und wie es dem Schüler inzwischen geht, ließen die Eltern zunächst offen – doch die Szene lässt erahnen, wie turbulent die Rückkehr der Großfamilie nach Deutschland verläuft.

Klar ist: Der Zwischenfall passierte kurz nach der Ankunft der zehnköpfigen Familie in Deutschland. "Issa hat sich heute beim Toben den Kopf gestoßen und die Platzwunde musste genäht werden", schrieb Bushido bei Instagram. Außerdem bedankte sich der Musiker ausdrücklich beim Personal vor Ort: "Die Damen im Starnberger Klinikum waren sehr höflich und einfühlsam und hatten sehr viel Geduld mit uns. Danke für die tolle Behandlung." Auch Anna-Maria meldete sich in ihrer Story und bestätigte die Diagnose: "Der ist leider gestürzt, hat hinten eine Platzwunde und muss genäht werden, der arme Kerl. Bei uns ist einfach immer irgendwas", schrieb sie. In der Vergangenheit hatten die Eltern immer wieder mit gesundheitlichen Sorgen ihrer Kinder zu tun, darunter ein Badeunfall von Djibi im Sommer und eine belastende Nachricht für Tochter Laila nach einem Arzttermin.

Abseits des Schreckmoments geben Anna-Maria und Bushido ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Die beiden ziehen gemeinsam sieben gemeinsame Kinder groß, dazu kommt Sohn Montry aus Anna-Marias früherer Beziehung. Im Netz teilen sie kleine Momente zwischen Spielplatz, Hausaufgaben und Chaos – zuletzt sorgte Bushido mit einem augenzwinkernden Geständnis für Schmunzeln: Er habe mit 47 Jahren zum ersten Mal Wäsche gewaschen. Wenn es um die Kinder geht, halten die beiden jedoch gern zusammen und zeigen sich als eingespieltes Team – er aus dem Studio oder vom Handy, sie aus der Küche oder dem Auto, oft mit kurzen Updates, die ihren Fans das Gefühl geben, bei dieser Großfamilie hautnah dabei zu sein.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agentur Baganz Anna-Maria Ferchichi und Bushido, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichis und Bushidos Sohn Issa im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Djibi und Bushido, 2025