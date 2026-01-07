Hilary Duffs Ehemann verspottet Ashley Tisdales Mütter-Essay

Ashley Tisdale (40) hat in einem viel beachteten Essay ihre ehemalige Müttergruppe als toxisch beschrieben. In ihrem alten Freundeskreis kommt das nun offenbar nicht gut an. Hilary Duffs (38) Ehemann Matthew Koma (38) meldete sich am Dienstag auf Instagram zu Wort und wurde dabei sehr deutlich. In seiner Story zeigte der Musiker eine nachgemachte Titelseite mit einem Foto von sich selbst in der gleichen Pose wie zuvor Ashley. In seiner Überschrift war zu lesen: "Wenn man die selbstverliebteste, taktloseste Person auf Erden ist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigentlichen Kleinkinder zu richten." Obendrein schrieb er: "Eine Müttergruppe, erzählt aus der Sicht eines Vaters."

Die sagenumwobene Gruppe soll Berichten zufolge neben Hilary und Ashley auch Schauspielerin Mandy Moore (41) und Sängerin Meghan Trainor (32) beinhaltet haben. In ihrem Essay für The Cut beschrieb die High School Musical-Bekanntheit, warum sie aus dem Zirkel ausgestiegen war. "Wenn eine Müttergruppe dich ständig verletzt, auslaugt oder ausschließt, ist es nicht deine Gruppe", erklärte sie. Angeblich habe es Gruppenchats ohne sie gegeben und sie sei nicht zu allen Treffen eingeladen worden.

Ashley teilt mit Ehemann Christopher French (43) die Töchter Jupiter und Emerson und zeigt im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mama. Zum ersten Geburtstag ihrer Jüngsten organisierte sie sogar einen Streichelzoo mit Gänsen, Lamas und Kälbern. Obendrein schwärmte sie in einem Beitrag: "Emerson Clover, wie kannst du schon ein Jahr alt sein? Du bist das glücklichste Baby, du kamst lächelnd zur Welt und hast nie aufgehört. Du vervollständigst unsere Familie und ich bin so dankbar, ein weiteres wunderschönes Mädchen zu haben."

Anzeige Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images, JC Olivera/Getty Images Hilary Duff, Matthew Koma und Ashley Tisdale

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin, und ihre Tochter