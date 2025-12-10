Tränen kullern: Bauer Daniels Entscheidung sorgt für Ärger

In Folge acht von Bauer sucht Frau steht bei Daniel eine Entscheidung an. Der Landwirt hatte sich zunächst Emely und Jennifer auf den Hof eingeladen, doch nur eine der jungen Frauen kann für die gesamte Dauer der Hofwoche bleiben. Um seine Entscheidung zu verkünden, bittet Daniel die beiden Hofdamen zum Gespräch – und bringt sicherheitshalber einen Schnaps mit. "Ich habe versucht, die richtigen Schlüsse aus dieser Kennenlernphase zu ziehen und habe eine Entscheidung getroffen, die mir einen großen Stein vom Herzen fallen lässt", ist sich Daniel im Einzelinterview sicher. Doch als er seine Wahl verkündet, verläuft plötzlich alles ganz anders, als er es sich erhofft hat.

Daniel bittet Jenny, noch zu bleiben – darauf reagiert Emely frustriert. Die Pädagogin hatte sich große Chancen ausgerechnet und steht nun vor einer herben Enttäuschung. Daniel versucht noch, seine Entscheidung zu erklären, doch schließlich steht Emely auf und verlässt wortlos den Tisch. "Mir geht es definitiv nicht gut damit. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen", gesteht sie mit Tränen in den Augen. Die 29-Jährige ist sich sicher, Daniel habe ihr ganz andere Signale gesendet. Sie klagt: "Seine Begründung verstehe ich nicht. Er sagt, dass Jenny mehr Erfahrung im Stall hat, aber im nächsten Atemzug sagt er, er sucht ja keine Arbeitskraft. Das passt für mich nicht so ganz zusammen."

Was für Emely ein trauriges Ende der Hofwoche bedeutet, ist für Jenny und Daniel der Start von etwas ganz Neuem. "Ich bin so erleichtert, dass ich Daniel endlich für mich habe", freut sich die Einzelhandelskauffrau und sucht direkt die Nähe zu dem gelernten Agrarbetriebswirt. Zuvor hatte die Rivalität mit Emely immer wieder zu Drama geführt. Nun hoffen Jenny und Daniel, dass sie ihrer aufblühenden Verbindung in den verbleibenden Tagen eine echte Chance geben können.

RTL / Stefan Gregorowius Daniel von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Emely, Daniel und Jennifer

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Daniel und Jennifer

