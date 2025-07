"Lilo & Stitch" knackt Eine-Milliarde-Dollar-Marke im Kino

Der Kinohit "Lilo & Stitch" hat einen gigantischen Meilenstein erreicht und laut Variety die magische Grenze von einer Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten. Seit seinem Start am 22. Mai 2025 hat das Live-Action-Remake des beliebten Disney-Klassikers nicht nur in den USA, wo es 416,1 Millionen US-Dollar einnahm, sondern auch international mit 584,8 Millionen Dollar Umsatz begeistert. Damit ist das Abenteuer rund um den blauen außerirdischen Chaoten und seine hawaiianische Freundin der erfolgreichste Hollywood-Film des Jahres 2025. Weltweit hat sich nur der chinesische Animationsfilm "Ne Zha 2" vor ihn gesetzt, der fast 1,9 Milliarden Dollar einspielen konnte.

"Lilo & Stitch" war jedoch nicht nur im Kino ein durchschlagender Erfolg, sondern auch ein Phänomen im Streaming- und Merchandise-Bereich. Produkte aus der Welt von Lilo und Stitch brachten allein 2024 beeindruckende 2,6 Milliarden US-Dollar ein, während die verschiedenen Film- und Serienproduktionen dieses Franchise bei Disney+ über 680 Millionen Stunden geschaut wurden. Darunter zählt das Zeichentrick-Original von 2001, das allein auf 280 Millionen Stunden kam. Der Erfolg auf so vielen Plattformen zeigt, wie beliebt die Geschichte und ihre Charaktere immer noch sind.

Die fröhliche Nachricht über den Triumph in den Kinos kommt, nachdem Disney bereits angekündigt hatte, eine Fortsetzung des Kinohits in Arbeit zu haben. Ein charmantes Video mit dem kleinen blauen Alien persönlich stellte dies vor wenigen Wochen klar und schürt die Vorfreude der Fans. Während Details zur Handlung noch ein Geheimnis sind, steht fest: Vor 2027 wird die Fortsetzung nicht in die Kinos kommen. Mit Spannung wird beobachtet, ob Disney damit erneut einen ähnlichen oder gar noch größeren Erfolg landen kann. Das Publikum scheint jedenfalls bereit für weitere Abenteuer von Lilo und ihrem liebenswerten, chaotischen Begleiter.

Getty Images Stitch und Maia Kealoha bei der Weltpremiere des neuen "Lilo & Stitch" in Hollywood

Getty Images Der Charakter Stitch von "Lilo & Stitch" im El Capitan Theater in Hollywood

Getty Images Maia Kealoha und Sydney Agudong bei der Premiere des Realfilm-Remakes "Lilo & Stitch"

