Remake-Rekord: Disneys "Lilo & Stitch" erobert das Heimkino

Die Live-Action-Adaption des Disney-Klassikers "Lilo & Stitch" von 2002 sorgt nicht nur auf der großen Leinwand für Aufsehen, sondern erobert nun auch die Streaming-Welt im Sturm. Seit dem 3. September 2025 ist der Film auf Disney+ verfügbar und belegt dort bereits in 72 Ländern den ersten Platz der meistgeschauten Inhalte, berichtet filmstarts.de. Das Sci-Fi-Abenteuer beeindruckt mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,03 Milliarden US-Dollar, was den Film zum zweiterfolgreichsten des Jahres macht, direkt hinter dem Fantasy-Hit "Ne Zha 2" aus China.

Der Film erzählt die herzerwärmende Geschichte des jungen Mädchens Lilo, gespielt von Maia Kealoha, und ihrer außergewöhnlichen Freundschaft mit dem chaotischen Alien Stitch. Mit ihrer älteren Schwester Nani, dargestellt von Sydney Agudong, manövrieren sie durch aufregende Abenteuer auf Hawaii und trotzen sowohl außerirdischen als auch irdischen Bedrohungen. Puppenhafte Wesen, Elvis Presley (†42) als musikalische Untermalung und der charmante Cast tragen dabei wesentlich zur Faszination des Films bei, der sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistert. Die Publikumsbewertung auf Rotten Tomatoes spricht mit 92 % positive Bände über den Charme und die emotionale Tiefe des Remakes.

Der Regisseur Dean Fleischer Camp hat mit "Lilo & Stitch" nicht nur ein visuelles Spektakel geschaffen, sondern auch einen Familienhit, dessen emotionales Spektrum von Humor über Abenteuer bis hin zu tiefgründigen Momenten reicht. Die Zuschauer äußern sich begeistert über die gelungene Neuinterpretation, die den Figuren mehr Tiefe und Hintergrundgeschichten verleiht. Dank der gelungenen Kombination aus actiongeladenem Spaß und herzlichen Momenten bleibt dieses Remake nicht nur ein Kinospektakel, sondern vielmehr ein Film für die ganze Familie, den man sich immer und immer wieder ansehen möchte.

Anzeige Anzeige

Disney+ Lilo & Stitch erobert die Herzen der Zuschauer

Anzeige Anzeige

Disney+ "Lilo & Stitch" ist seit dem 3. September auf Disney+ verfügbar

Anzeige Anzeige

Disney+ "Lilo & Stitch" bricht Rekorde bei den Streaming-Charts