Stylish wie Papa: Justin Bieber teilt süße Fotos von Jack

Justin Bieber (31) hat mit neuen Bildern seines Sohnes Jack Blues auf Instagram für Begeisterung gesorgt. Der 13 Monate alte Sohn des Sängers ist in farbenfroher Kleidung zu sehen, während er sowohl durch das Haus als auch über eine Golfanlage spaziert. In einem pinken Hoodie mit Wirbelmuster und schwarz-weiß karierten Hosen zeigt sich der kleine Jack besonders stylisch. Ungewöhnlich: Justin hat auf Bildunterschriften verzichtet und lässt die berührenden Momentaufnahmen für sich sprechen.

Die frischen Fotos ergänzen eine Reihe von Einblicken, die sowohl Justin als auch seine Frau Hailey Bieber (28) in das Leben mit ihrem gemeinsamen Sohn gewähren. Letzten Monat postete Justin ein Bild vom Coachella-Festival, auf dem Jack von seinen Eltern an den Händen gehalten wurde. Hailey hatte kürzlich eine eigene Fotoreihe auf Instagram geteilt, darunter saisonale Aufnahmen mit Kürbissen, die sie liebevoll "Jacktober" betitelte. Der kleine Jack trägt zudem regelmäßig Outfits, die eine Hommage an seinen berühmten Vater darstellen, wie ein Sweatshirt mit Justins Porträt aus frühen Karrierejahren.

Die Biebers scheinen große Freude daran zu haben, ihre Elternrolle kreativ auszuleben und dabei auch das Modebewusstsein ihres Sohnes zu präsentieren. Hailey, die als Model einen ausgezeichneten Stil vorlebt, und Justin, der mit seiner eigenen Streetwear-Marke SKYLRK auf sich aufmerksam macht, machen ihrem Ruf als Fashionistas alle Ehre. Gleichzeitig bleiben sie zurückhaltend, was die Privatsphäre von Jack betrifft, und achten darauf, keine Bilder zu teilen, die sein Gesicht zeigen. Dieses Gleichgewicht zwischen Offenheit und Schutz prägt die Art, wie die prominente Familie das Leben mit ihrem kleinen Sohn nach außen hin gestaltet.

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack

Instagram / lilbieber Justin Bieber zeigt seinen Sohn Jack in einem stylishen Outfit

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues