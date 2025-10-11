Ex Emely Hüffer äußert sich emotional zu Kevins Verschwinden

Seit dem 6. Oktober fehlt von Kevin Njie (29) jede Spur. Der Realitystar verschwand spurlos auf der indonesischen Insel Bali. Nun hat sich seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) über ihre Instagram-Story erneut an ihre Community gewandt. In einem emotionalen Appell forderte sie weitere Unterstützung bei der Suche nach dem Vater ihres gemeinsamen Sohns Ocean. "Bitte hört nicht auf zu suchen und zu teilen", schrieb sie. Emely machte klar, wie sehr der Vorfall sie und Kevins Familie mitnimmt, und bat ihre Follower, positiv zu bleiben und Gerüchte zu vermeiden.

Die Suche nach Kevin wird sowohl online als auch vor Ort intensiv fortgesetzt. Bereits am Vortag hatte Emely eine Suchaktion gestartet, indem sie ihre Fans aufforderte, Informationen zu teilen und mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sie betonte, dass jede Hilfe gebraucht werde, und unterstrich die Wichtigkeit seriöser Hinweise: "Bitte bleibt positiv und betet. Bitte unterlasst die Spekulation, weil das niemanden weiterbringt und nur für schwammige Infos sorgt." Abschließend rief sie ihre Follower mit eindringlichen Worten dazu auf, alles zu tun, um Kevin zu finden: "Findet bitte Oceans Papa. Ich kann nicht mehr."

Die Influencerin setzte gestern ein weiteres Zeichen: Sie hatte ihre für den 11. Oktober in Stuttgart geplante "Hot Soul"-Podcast-Show kurzfristig abgesagt. Besonders besorgniserregend ist für viele, dass Kevins Profile auf Plattformen wie Instagram und TikTok plötzlich verschwunden oder deaktiviert waren. Freunde und Fans fragten sich im Netz, warum der Realitystar nicht mehr erreichbar war. Der Mexicola Club in Canggu, wo Kevin zuletzt gesehen wurde, ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische – umso rätselhafter erscheint das plötzliche Verschwinden.

Anzeige Anzeige

Netflix Emely Hüffer und Kevin Njie

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean

Anzeige Anzeige