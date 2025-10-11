Überraschendes TV-Aus: "First Dates" soll eingestellt werden

Diese Nachricht dürfte einige Fans einer sehr beliebten Vorabend-Show schwer treffen: Wie DWDL von einer Sprecherin von VOX bestätigt wurde, soll die Produktion von First Dates - Ein Tisch für zwei mit Roland Trettl (54) im Laufe dieses Jahres eingestellt werden. Während als Begründung "strategische Gründe" genannt werden, scheint die Tür für eine zukünftige Fortsetzung aber nicht ganz geschlossen zu sein. So soll es von Senderseiten als "Pausierung" formuliert worden sein.

Obwohl die Quoten der Sendung oft über dem Senderschnitt lagen, könnten Kostenfaktoren und eine veränderte Budgetverteilung in Richtung Streaming innerhalb der RTL-Gruppe zu der Entscheidung beigetragen haben. Anders als die Daily-Version erscheint die Prime-Time-Ausgabe First Dates Hotel von der Maßnahme nicht betroffen zu sein – sie soll weiterlaufen. Von Roland selbst, der seit Anbeginn als Gastgeber fungiert und sich großer Beliebtheit erfreut, liegt bis dato noch kein öffentliches Statement vor.

Für den 54-Jährigen, der neben seiner TV-Karriere auch als Koch und Unternehmer bekannt ist, war "First Dates" ein Herzensprojekt, das er durch seine sympathische und authentische Art geprägt hat. Der gebürtige Südtiroler hat sein Feingefühl für Menschen in der Sendung immer wieder unter Beweis gestellt. Privat hält sich der Allrounder meist bedeckt – sorgte zuletzt aber mit seiner frischen Beziehung zu Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin Miriam Höller (38) für Aufsehen.

