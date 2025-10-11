Herbe Album-Kritik: Taylor Swift verliert Follower im Netz

Taylor Swift (35) sorgt derzeit für Schlagzeilen, allerdings nicht nur positiv. Ihr neuestes Album "The Life of a Showgirl" brach zwar Verkaufsrekorde, doch die Reaktionen darauf sind laut Hollywood Gossip gemischt. Besonders kritisiert werden die Texte einiger Songs. So wird der Sängerin vorgeworfen, in "Actually Romantic" ihre Kollegin Charli XCX (33) zu mobben. Weitere Kritik gibt es wegen angeblich unsensibler Bilder, die in den Songs "Opalite" und "Wish List" thematisiert werden. Zusätzlich machen Berichte die Runde, dass Taylor nach der Veröffentlichung des Albums rund 200.000 Follower auf Instagram verloren hat. Dennoch zählt sie mit aktuell 281 Millionen Followern weiterhin zu den gefragtesten Persönlichkeiten auf der Plattform.

Obwohl Taylor mit einem Rekord-Anstieg der Verkaufszahlen glänzen kann, werfen die Kontroversen einen Schatten auf den Erfolg des Albums. Auch der vermeintliche Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgte für Diskussionen. Fans kritisierten auf Social-Media-Plattformen massiv, dass Swift, die seit Jahren ihr künstlerisches Schaffen verteidigt, KI für Visuals genutzt haben soll. Der Nutzer einer Plattform kommentierte: "Warum benutzt eine Künstlerin, die so für ihr Handwerk einsteht, KI? Das ist enttäuschend." Trotz dieser Rückschläge bleibt sie überaus populär und hält auf Instagram Platz 14 der meistgefolgten Konten, dicht hinter Kendall Jenner (29).

Taylor Swift gilt seit Jahren als eine der einflussreichsten Künstlerinnen der Musikszene. Ihre Authentizität und ihr Image haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Doch mit zunehmendem Erfolg scheint auch die Zahl der Kritiker mitzuwachsen. Seit ihren frühen Country-Songs bis hin zu ihrem heutigen Status als globale Pop-Ikone hat die Sängerin immer wieder bewiesen, dass sie Herausforderungen bewältigen kann. Wie sie mit der jüngsten Kritik und den Kontroversen umgehen wird, bleibt abzuwarten, doch es steht außer Frage, dass Taylor schon oft auf beeindruckende Weise Widerstände überwunden hat. Ihre Fähigkeit, sowohl musikalisch als auch als Persönlichkeit zu überzeugen, hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025