Millie Bobby Brown dreht ihre erste Romantik-Komödie

Millie Bobby Brown (21) zeigt sich in ihrer neuen Rolle in der romantischen Komödie "Just Picture It" von einer völlig neuen Seite. Die Schauspielerin, die besonders durch ihre Rolle als Elfi in "Stranger Things" bekannt wurde, spielte bisher meist in Dramen und Abenteuerfilmen – nun folgt ihr Debüt in einem Genre, das leichtfüßigere Töne anschlägt. Gemeinsam mit ihrem Co-Star Gabriel LaBelle teilte Millie auf Instagram ein Video vom Set, welches die beiden bei einem Fotoshooting zeigt. "Lernt Bea und Sam kennen. Wir sind mitten in den Dreharbeiten", verriet eine Einblendung am Ende des Clips. In dem Film entdecken zwei College-Studenten, dass ihre Handys Fotos aus einer möglichen Zukunft zeigen, in der sie ein Ehepaar mit Kindern sind.

Die Handlung, die von Netflix vorgestellt wurde, dreht sich um zwei College-Studenten, deren Smartphones plötzlich Bilder aus der Zukunft zeigen – dabei sehen sie sich als glücklich verheiratetes Paar mit Kindern. Die romantische und zugleich witzige Prämisse des Films wird von einem beeindruckenden Cast unterstützt, zu dem unter anderem Amrit Kaur, Idina Menzel und Margo Martindale gehören. Regie führt Lee Toland Krieger, und auch Millies Ehemann Jake Bongiovi (23), mit dem sie seit 2024 verheiratet ist, ist involviert: Er arbeitet als ausführender Produzent an dem Projekt. Neben den Dreharbeiten gab das Paar kürzlich auch bekannt, im Sommer ein Mädchen adoptiert zu haben, was ihr gemeinsames Glück perfekt macht.

Für Millie, die bereits im Alter von 12 Jahren mit der Serie "Stranger Things" durchstartete, markiert dieser Film eine neue Phase ihrer Karriere. Nach dem emotionalen Abschied von ihrer Kultrolle Elfi, der sie sehr mitnahm, ist die aus England stammende Schauspielerin bereit, neue Wege zu beschreiten. Privat scheint sie mit Jake rundum glücklich und genießt die neuen Herausforderungen des Elternseins. Bei ihrem Hochzeitsjubiläum vor wenigen Tagen schrieb Jake rührend: "Ein Jahr in den Büchern, viele weitere werden folgen. Ich liebe dich, meine wunderschöne Frau." Ganz offensichtlich erlebt Millie Bobby Brown gerade das vielleicht erfüllteste Kapitel ihres Lebens.

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobbie Brown auf ihrer Tierfarm