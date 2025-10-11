Vermisster Kevin Njie war vor Kampf wohl gar nicht verletzt

Bei einer Pressekonferenz zur kommenden Runde von Fame Fighting machte Eugen Lopez überraschende Enthüllungen über Kevin Njie (29), der aktuell auf Bali vermisst wird. Der verschwundene Realitystar, der offiziell aufgrund einer Verletzung nicht an dem Kampf teilnehmen kann, habe laut dem Veranstalter gar nicht wegen gesundheitlicher Beschwerden abgesagt. "Wir haben geschrieben, dass er verletzt ist – einfach aus Selbstschutz, weil manche Themen nicht in die Öffentlichkeit gehören", erklärte Eugen im Beisein von Promiflash. Sein Team sei über die genauen Hintergründe informiert und arbeite aktiv daran, die Situation zu klären.

Eugen versicherte bei der Pressekonferenz, dass er im Austausch mit Kevins Familie sowie dessen Ex-Freundin Emely Hüffer (29) stehe – ohne jedoch auf nähere Details einzugehen. Er betonte lediglich, dass sowohl das Veranstaltungsteam von Fame Fighting als auch Medien wie Bild die Angelegenheit äußerst ernst nehmen und alle verfügbaren Ressourcen einsetzen würden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. "Ich will nicht zu viel sagen", fügte der 32-Jährige hinzu, deutete aber an, dass noch weitere Informationen folgen könnten.

Bereits vor wenigen Stunden hatte das Management von Kevin in einer emotionalen Stellungnahme auf Instagram um Zurückhaltung gebeten. "Bitte habt Verständnis und Respekt für diese Situation. Eine Person wird vermisst und das ist im Moment das Einzige, was zählt", lautete es in dem Statement. Die Verantwortlichen riefen dazu auf, Hinweise zur Suche weiterzuleiten, zeigten sich aber zugleich besorgt über Spekulationen und aufdringliche Nachfragen: "Es geht einzig darum, Kevin zu finden."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Anzeige Anzeige