Könnten Nicole Kidman und Ex Lenny Liebes-Comeback feiern?

Nicole Kidman (58) und Lenny Kravitz (61) stehen in jüngster Zeit erneut im Mittelpunkt von Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung. Nachdem die Schauspielerin kürzlich die Scheidung von ihrem Ehemann Keith Urban (57) nach 19 Jahren Ehe eingereicht hatte, brodeln die Gerüchteküche und die Social-Media-Plattformen nahezu über. Auf Instagram sorgte eine Umfrage des Accounts DeuxMoi für Aufsehen, in der die beiden als potenzielles "IT-Paar" des Jahres 2025 gehandelt wurden. Die Fans scheinen begeistert von dieser Idee und kommentieren fleißig: "Nicole und Lenny, das wäre großartig!", schrieb ein Nutzer.

Die Beziehung und letztlich Verlobung von Nicole und Lenny liegt bereits über zwei Jahrzehnte zurück, doch auch heute scheinen die beiden Stars viel voneinander zu halten. Bereits 2017 hatte Lenny im Magazin Mr Porter von seiner einstigen Partnerin geschwärmt: "Nicole ist großartig." Auch Nicole zeigte sich damals von dem Musiker angetan und betonte, wie sehr sie Lenny und seine Familie schätze. Zudem verbindet die beiden ein ungewöhnliches Detail: Nicole spielte in der Serie "Big Little Lies" an der Seite von Lennys Tochter Zoe Kravitz (36), woraufhin sie in einem Interview bemerkte: "Es bleibt alles in der Familie!" Trotzdem dürfte eine persönliche Entscheidung des Musikers diesen Liebes-Comeback-Wünschen im Wege stehen: Lenny lebt seit mittlerweile zehn Jahren zölibatär und erklärte im Jahr 2024 gegenüber CNN, dass dies eine spirituelle Entscheidung sei, während er auf die richtige Person warte.

Das Kennenlernen der Schauspielerin und des Rockstars geht auf ein ungewöhnliches Zusammentreffen zurück. Nach ihrer Trennung von Tom Cruise (63) mietete Nicole Lennys Apartment in New York, was den Grundstein für eine kurze, aber intensive Romanze legte. In den letzten Jahren führte das Schicksal sie auf getrennte Wege, doch die jüngsten Entwicklungen werfen die Frage auf, ob die beiden erneut zueinander finden könnten. Fans träumen jedenfalls bereits von einem Happy End für das frühere Traumpaar der 2000er. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Lenny Kravitz und Nicole Kidman im November 2016 in West Hollywood

Getty Images Zoe Kravitz und Nicole Kidman bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2022

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000