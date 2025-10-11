Emely Hüffer gibt Entwarnung: Kevin Njie wurde gefunden

Nach Stunden voller Angst und Sorge meldet sich Emely Hüffer (29) mit guten Nachrichten bei ihren Fans. Ihr Ex-Partner Kevin Njie (29), den sie am gestrigen Tag auf Social Media als vermisst gemeldet hatte, wurde gefunden. "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend. Wir bitten euch nun, die Posts und Storys zur Suche zu löschen, beziehungsweise nicht weiter zu teilen, um seiner Familie und Freunden die nötige Ruhe und Privatsphäre zu geben", teilt die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Seit die Nachricht über das Verschwinden des Realitystars öffentlich wurde, war das Netz in Aufruhr. Zahlreiche Reality-TV-Kollegen, Freunde und Fans teilten Emelys Aufruf, was der Podcasterin und Kevins Familie offensichtlich viel bedeutete. "Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und Kevin gesucht haben", schreibt sie. Bereits seit dem 6. Oktober fehlte von dem ehemaligen Too Hot To Handle: Germany-Kandidaten jede Spur – vor seinem Auffinden sei er zuletzt im Mexicola Club im Bereich Canggu/Kuta auf Bali gesehen worden. Genaue Hintergründe für den Suchaufruf waren nicht bekannt.

Dass ausgerechnet seine Ex-Freundin sich so intensiv bei der Suche des 29-Jährigen engagierte, hat wohl einen bestimmten Grund. Die beiden TV-Bekanntheiten teilen nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch einen Sohn. Der kleine Ocean wurde nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen im TV geboren und lebt mit seiner Mama auf Ibiza.

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean