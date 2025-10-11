Rekord-Budget: So teuer soll Stranger Things Staffel 5 sein

Die lang ersehnte finale Staffel von "Stranger Things" wird ab dem 27. November 2025 auf Netflix verfügbar sein. Die ersten vier Episoden stehen dann bereit, bevor Fans am 25. Dezember mit weiteren Folgen bis hin zum großen Finale am 31. Dezember versorgt werden. Doch bereits jetzt sorgt der Serienkracher für Aufsehen. Laut filmstarts.de hat ein Hollywood-Insider nun enthüllt, dass die Produktion für jede einzelne Folge zwischen 50 und 60 Millionen Dollar (umgerechnet 51.046.452 Euro) verschlungen haben soll. Damit würde das Gesamtbudget für die Staffel unglaubliche 400 bis 480 Millionen Dollar (umgerechnet 408.371.618 Euro) betragen – ein bisheriger Rekord auf Netflix.

Die kostspielige Umsetzung der letzten Staffel hängt mit ambitionierten Zielen zusammen. Neben aufwendigen visuellen Effekten und gigantischen Sets soll vor allem die dramatische Endschlacht mit Vecna, dem mächtigen Antagonisten, neue Maßstäbe setzen. Berichten zufolge wurde jede Folge wie ein eigenständiger Blockbuster geplant und umgesetzt. Zusätzlich treiben die gestiegenen Gehälter der Hauptdarsteller wie Millie Bobby Brown (21) und David Harbour (50) die Kosten weiter in die Höhe. Netflix, so scheint es, will keine Kosten und Mühen scheuen, um den Fans ein Serienfinale zu liefern, das epische Ausmaße erreicht.

Die Produktionskosten der letzten Staffel stellen selbst Hollywood-Blockbuster wie "Star Wars: Das Erwachen der Macht" oder "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" in den Schatten. Schon die vorherige Staffel hatte ein beeindruckendes Budget von 30 Millionen Dollar (umgerechnet 25.523.226 Euro) pro Folge. Die Serie begeistert seit 2016 mit ihrem gelungenen Mix aus 80er-Jahre-Nostalgie, spannender Handlung und einem charismatischen Ensemble. Neben den Spekulationen, welches Schicksal den beliebten Charakteren bevorsteht, heizt nun die Erwartung auf das visuelle Spektakel die Vorfreude auf den Abschluss dieser außergewöhnlichen Geschichte zusätzlich an. Fans dürfen sich auf ein Serienereignis freuen, das neue Maßstäbe setzen könnte.

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

