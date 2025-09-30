Fans in Sorge: Stirbt dieser "Stranger Things"-Liebling?

Stranger Things-Fans blicken gespannt und zugleich besorgt auf den Release der fünften und letzten Staffel der beliebten Netflix-Serie. Ein kürzlich veröffentlichter Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie sorgt nun für wilde Spekulationen. Darin erklärt der Cast, wie Zuschauer die bisherigen Staffeln noch einmal Revue passieren lassen können. Doch die Sitzordnung der Schauspieler sticht ins Auge und heizt nun düstere Theorien an. Während Sadie Sink (23), die Max verkörpert, neben Jamie Campbell Bower (36) alias Vecna sitzt, erscheinen Eleven und Will völlig isoliert. Besonders aufrüttelnd: Joe Keery (33), der Fanliebling Steve, sagt im gesamten Video kein Wort.

Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Clip finden sich Kommentare wie "Warum sitzen Will und El alleine da? Ist das ein Hinweis auf Staffel 5?" oder "Steve sagt nichts? Sag mir nicht, dass er stirbt." Während einige auf einen raffinierten Marketing-Schachzug tippen, sehen andere darin den Vorboten eines tragischen Schicksals für ihre Lieblingsfiguren. Besonders rätselhaft bleibt, warum gerade El und Will, gespielt von Millie Bobby Brown (21) und Noah Schnapp (20), allein gezeigt werden. Sind sie in den kommenden Episoden von der Gruppe getrennt – oder gar in Lebensgefahr? Hinzu kommt, dass die düstere Stimmung um El noch verstärkt wird: In ihren Szenen sind die Lampen im Hintergrund erloschen.

Die letzte Staffel startet am 26. November und soll einen würdigen Abschluss der Kultserie bieten, die seit neun Jahren Fans begeistert. Damit endet eine Reise, die 2016 mit dem Verschwinden von Will Byers begann und weltweit für Aufsehen sorgte. Die Mischung aus Nostalgie, Mystery und starker Charakterentwicklung machte die spannende Serie zu einem globalen Erfolg. Trotz des oft düsteren Tons überzeugte sie immer wieder durch Freundschaft und Humor. Ob jedoch alle Hauptfiguren das Finale unversehrt überstehen, bleibt ungewiss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Keery bei der Premiere von "Stranger Things", Staffel drei

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022