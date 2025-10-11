Auf eine Entschuldigung von Jimi wartet Yeliz Koc immer noch

Yeliz Koc (31) hat nun offen über ihr komplexes Verhältnis zu ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) gesprochen. Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" erzählte die 31-Jährige, dass sie bis heute auf eine richtige Entschuldigung für dessen "unfreiwilliger Erzeuger"-Kommentar wartet. "Er hat sich bis heute nie dafür richtig entschuldigt bei mir. Wir gehen dem Thema auch so ein bisschen aus dem Weg, wenn wir sprechen", erklärte Yeliz im Gespräch mit Moderatorin Melissa Khalaj (36). Trotz der Belastung durch diese Worte versucht sie, pragmatisch mit der Situation umzugehen – im Vordergrund stehe vor allem das Wohl der gemeinsamen vierjährigen Tochter Snow.

Wie Yeliz weiter berichtete, spart sie jedoch nicht an kleinen Sticheleien, besonders wenn es um die Erziehung geht. Wenn Jimi nach ein paar Minuten Spielen mit Tochter Snow erschöpft ist, merkt die Reality-TV-Darstellerin mit einem Augenzwinkern an: "Das mache ich seit vier Jahren. Jetzt darfst du auch nicht müde sein." Diese humorvollen Spitzen zeigen jedoch, dass alte Wunden zwischen den beiden Elternteilen noch immer nicht verheilt sind. Melissa empfahl Yeliz deshalb, das offene Gespräch mit dem 33-Jährigen zu suchen. Doch bisher scheint das ehemalige Paar das Thema lieber zu meiden.

Yeliz und Jimi galten einst als echtes TV-Traumpaar, bis ihre Beziehung kurz vor der Geburt ihrer Tochter Snow zerbrach. Jimi, bekannt aus der „Wilde Kerle“-Reihe und als Musiker, hat sich zu den jüngsten Vorwürfen bislang nicht geäußert. Trotz allem scheint sich das Verhältnis der Ex-Partner entspannt zu haben – bald geben sie in einer Reality-Doku gemeinsame Einblicke in ihr Familienleben.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

