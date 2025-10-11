Jamie Foxx gratuliert seiner Tochter liebevoll zum Ehrentag

Zu ihrem 17. Geburtstag seiner Tochter Anelise widmete Jamie Foxx (57) ihr eine besonders liebevolle Botschaft. Auf Instagram teilte der "Back In Action"-Star am 9. Oktober gleich mehrere Posts, die verschiedene Momente aus dem Leben seines Kindes zeigen. Zu einem Porträtfoto des Mädchens schreibt er: "17 Jahre sind wie im Flug vergangen. Du bist der Hammer. Du bist wunderschön. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Seine süßen Worte ergänzt er mit dem Wunsch, dass sie einen wunderschönen Geburtstag habe.

Anelise scheint in die musikalischen Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten. Schon in jungen Jahren widmete sie sich dem Klavierspiel, wie Jamie 2020 gegenüber People voller Stolz verriet. Damals erzählte er begeistert, dass seine Tochter sogar seine Songs am Klavier begleite und davon träume, mit ihm auf Tournee zu gehen. Ihre Liebe zur Musik scheint nicht nur eine enge Bindung zwischen Tochter und Vater geschaffen zu haben – Jamie glaubt auch fest daran, dass sie für ihn eine heilende Wirkung in einer schwierigen Zeit hatte. In seiner Netflix-Sendung "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." aus dem Jahr 2024 erzählte der Schauspieler von Anelises Unterstützung während seiner gesundheitlichen Krise, als er sich 2023 von einem Schlaganfall erholte. Ihre musikalischen Darbietungen gaben ihm Kraft und sorgten für besondere Momente während seiner Genesung.

Für den 57-Jährigen, der immer wieder betont, wie gesegnet er sich als Vater fühlt, sind solche Augenblicke eine besondere Freude. Neben der 17-Jährigen hat er auch noch seine ältere Tochter Corinne. Die beiden stammen aus Beziehungen mit zwei verschiedenen Ex-Partnerinnen, doch Jamie hält das Familienband fest zusammen. Die Musik, die glücklichen Momente auf der Bühne und der enge Bezug zwischen Vater und Tochter zeigen, dass Jamie nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat in seiner Vaterrolle brilliert.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx und seine Tochter Anelise Foxx

Instagram / corinnefoxx Corinne und Jamie Foxx, September 2024