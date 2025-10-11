Management meldet sich zu Kevin Njies Verschwinden auf Bali

Kevin Njie (29) wird seit dem 6. Oktober auf Bali vermisst. Die Suche nach dem Realitystar läuft derzeit auf Hochtouren, während sich die Berliner Polizei in die Ermittlungen eingeschaltet hat, um Unterstützung zu leisten. Zwischenzeitlich richtete sich das Management von Kevin in einer Instagram-Story an die Öffentlichkeit und bat eindringlich um Respekt und Zurückhaltung. "Bitte habt Verständnis und Respekt für diese Situation. Eine Person wird vermisst und das ist im Moment das Einzige, was zählt", heißt es in dem Statement.

In der Mitteilung, die über die sozialen Medien verbreitet wurde, forderte das Management die Community auf, bei der Suche mitzuhelfen und jede noch so kleine Information zu teilen. Hinweise sollen per Direktnachricht oder telefonisch weitergegeben werden. Gleichzeitig wurde an die Öffentlichkeit appelliert, von unangebrachten Spekulationen und neugierigen Anrufen abzusehen. "Es geht einzig darum, Kevin zu finden", betonten die Verantwortlichen eindringlich und richteten ihren Fokus auf den Zusammenhalt aller Beteiligten in dieser schwierigen Zeit.

Unterdessen wandte sich seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) erneut mit einer bewegenden Nachricht an ihre Community. In ihrer Instagram-Story bat sie darum, die Unterstützung im Netz nicht abbrechen zu lassen. "Bitte hört nicht auf zu suchen und zu teilen", appellierte die Influencerin. Gleichzeitig machte sie deutlich, wie sehr die Situation sie und Kevins Familie belastet. Sie forderte ihre Follower außerdem auf, positiv zu bleiben und jegliche Gerüchte zu vermeiden. "Bitte bleibt positiv und betet", schrieb Emely. Ihre Bitte war eindeutig: "Findet bitte Oceans Papa. Ich kann nicht mehr."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean