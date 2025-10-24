"Niemand bemerkt es": Grimes überrascht mit Gesichtstattoo

Grimes (37) hat ihre Fans mit einem neuen Gesichtstattoo überrascht. Die Musikerin teilt auf X ein Selfie, das ihren neuen Gesichtsschmuck zeigt, der auch schon in ihrem neuen Musikvideo zum Song "Artificial Angels" sichtbar war. Das minimalistische Design mit einem roten Kreis, der ihr linkes Auge umfasst, hatte jedoch wohl nicht den Effekt, den sich die Künstlerin erhoffte. "Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Gesichtstattoo stechen lassen und buchstäblich niemand hat es bemerkt, nicht einmal meine Eltern", scherzt sie und betont, es handele sich um ihr "Lieblingstattoo".

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen: Während einige begeistert das besondere Design loben, fragen andere scherzhaft, ob das Tattoo überhaupt sichtbar sei. Schon lange hatte die Sängerin wohl von einem Gesichtstattoo geträumt – und gibt nun zu, dass sie zehn Jahre emotional mit der Entscheidung gerungen habe. Ein Vorstoß dazu erfolgte bereits 2022, als sie über Instagram Meinungen zu einer möglichen Tätowierung einholte, die sie damals mit weißer Tinte plante. Nun hat sich Grimes ihren Wunsch endlich verwirklicht. Sie fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass Tattoos eine verrückte Renaissance erleben, die im Moment irgendwie unterschätzt wird."

Grimes zeigt wiederholt, dass sie keine Scheu hat, Schönheitsnormen infrage zu stellen. Erst im April wetterte die Ex von Elon Musk (54) über den Druck durch die Schönheitsindustrie und die Auswirkungen auf junge Frauen. Mit ihrem klaren Statement kritisierte sie insbesondere, was sie als "Wahnsinn und Monumentalverschwendung von geistigem Raum" empfand. Grimes hat kein Problem damit, aufzufallen: Ihre mutigen Entscheidungen und Statements stehen sinnbildlich für ihren Versuch, gesellschaftliche Erwartungen zu sprengen und Raum zu schaffen für visionäre Ansätze und Ideen.

Instagram / grimes Grimes mit Gesichtstattoo

Getty Images Grimes bei der Met Gala 2021

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018