Elon Musk erzählt von Drama mit Ex Grimes in Kanye-Doku

Elon Musk (54) gewährt nun seltene Einblicke in sein privates Leben und das ausgerechnet in einer Dokumentation über Kanye West (48). In der neuen Doku "In Whose Name?" spricht der Unternehmer in einem Backstage-Gespräch mit dem Rapper über seine turbulente Beziehung zur Sängerin Grimes (37). Während er Kanye beiläufig nach dessen aktueller Beziehungssituation mit Ex-Frau Kim Kardashian (44) fragt, gesteht Elon offen seine schwierige Dynamik mit Grimes: "Wir sind irgendwie im gleichen Kommunikationsfluss, sie sagt so etwas wie 'Ich liebe dich'. Und dann, einen Tag später, heißt es 'Ich hasse dich'.

Die Szene zeigt nicht nur Einblicke in Elons Liebesleben, sondern auch einen Moment der Ratlosigkeit auf Seiten des sonst so selbstbewussten Rappers. Als Elon ihn direkt auf seine eigene Beziehung zu Kim Kardashian anspricht, räumt Kanye ein, selbst keine Antworten auf Beziehungsfragen zu haben. "Ich habe keine Antworten. Antworten auf alles außer darauf", gesteht Kanye, der sonst für seine polarisierenden Äußerungen bekannt ist. Neben Einblicken zu Elon sollen offenbar auch Kim und die gemeinsamen Kinder eine zentrale Rolle in der Doku einnehmen.

Die Doku über Kanye West verspricht ein tiefgründiges Porträt abseits der üblichen Schlagzeilen. Elon und Grimes, deren Beziehung immer wieder im Fokus der Medien stand, lernten sich 2018 kennen. Nach einigen gemeinsamen Jahren gerieten sie zuletzt in einen erbitterten Streit um das Sorgerecht für ihre drei Kinder. Grimes setzte sich vor allem dafür ein, die Privatsphäre ihrer Kinder besser zu schützen. Welche weiteren Enthüllungen die Doku bereithält, bleibt abzuwarten. "In Whose Name?" wird am 19. September in den USA veröffentlicht. Laut Moviepilot müssen wir uns hierzulande jedoch noch etwas gedulden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kanye West mit Elon Musk und Grimes

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020