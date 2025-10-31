Wütende Grimes fordert: Stoppt Mobbing gegen Selena Gomez

Claire Boucher, bekannt als Grimes (37), steht Selena Gomez (33) auf der Plattform X entschlossen zur Seite. Nach der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos "In the Dark" tauchten im Internet unscharfe Standbilder auf, die negative Kommentare über Selenas Aussehen nach sich zogen. Nutzer behaupteten sogar, die Sängerin habe nach einer Schönheitsoperation wie ein "X-Files-Monster" ausgesehen. Grimes zeigte sich empört und verurteilte das Verhalten schwer: "Es sollte nicht in Ordnung sein, Mobbing auf Highschool-Niveau zu betreiben", schrieb sie vor wenigen Tagen in einem emotionalen Statement. Sie forderte Sperren für entsprechende Accounts.

Die Musikerin betonte in ihrem Post, dass Selena im Video "extrem schön" aussehe und unscharfe Einzelbilder völlig aus dem Kontext gerissen seien. Besonders belegte sie ihre Aussage mit Selenas Worten aus der Vergangenheit: Die Schauspielerin hatte bereits 2019 offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen. So setzte sie sich mit den Folgen ihrer Lupus-Erkrankung auseinander, die unter anderem Gewichtsschwankungen und andere körperliche Veränderungen mit sich bringen können. In einem Gespräch mit Freundin Raquelle Stevens in der Video-Reihe "Giving Back Generation" sagte sie damals: "Ich habe Lupus und habe mit Nierenproblemen und Bluthochdruck zu tun, also habe ich mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und für mich war das der Moment, in dem ich das Thema Körperbild stärker bemerkte." Grimes sprach auch von der "mentalen Stärke", die Selena besitzen müsse, um solche Angriffe zu ertragen, und kritisierte Accounts, die solche negativen Beiträge absichtlich viral gehen lassen.

Grimes selbst, die nicht nur Musikerin ist, sondern auch drei Kinder hat - ausgerechnet mit X-Eigentümer Elon Musk (54) - berichtete in ihrem Beitrag, dass das Internet sie zunehmend frustriere und sie gerade wegen solcher sozialen Dynamiken überlege, sich zurückzuziehen. In ihren abschließenden Worten erklärte sie, dass Bodyshaming nicht nur die betroffene Person, sondern auch die Gesellschaft insgesamt schädige. Damit rückt sie in ihren Posts immer wieder die psychische Belastung durch digitale Anfeindungen in den Vordergrund, ohne dabei persönlich zu werden. Selena, die seit März mit dem Musiker Benny Blanco (37) verheiratet ist, hatte "In the Dark" als Teil des Soundtracks der Serie "Nobody Wants This" veröffentlicht. Auch weiterhin konzentriert sich die Sängerin lieber auf ihre Musik und das Privatleben mit ihrem Mann.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Grimes und Selena Gomez

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Getty Images Grimes, Musikerin