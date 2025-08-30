Jungkooks Musikvideo knackt 200 Millionen YouTube-Aufrufe

BTS-Star Jungkook (27) hat mit seinem Song "Standing Next to You" einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Musikvideo zum Titeltrack seines Solo-Albums "GOLDEN" überschritt laut Allkpop am 24. August 2025 die beeindruckende Marke von 200 Millionen Views auf YouTube. Damit ist es nach "Seven (feat. Latto)" und "3D (feat. Jack Harlow)" bereits sein dritter Solo-Hit, der diese Zahl knackt. Der Song, der eine Kombination aus Blasinstrumenten und kraftvollen Percussions bietet, startete bereits bei Veröffentlichung im November 2023 durch und landete direkt auf Platz fünf der Billboard Hot 100-Charts, wo er sich insgesamt 19 Wochen hielt.

Nach 18 Monaten absolvierte Jungkook im Juni dieses Jahres seinen Pflichtwehrdienst und kehrte in die Öffentlichkeit zurück – stärker denn je. Mit "Standing Next to You" beweist der Sänger erneut seine Vielseitigkeit. Der Text des Songs vermittelt, dass wahre Liebe jede Widrigkeit überwindet. Kombiniert mit seiner ausdrucksstarken Stimme und glanzvollen Tanzeinlagen hat sich Jungkook damit einen Platz als herausragender männlicher Solokünstler der letzten Jahre gesichert. Dass er auch als Solist in der hart umkämpften Musikszene weltweit bestehen kann, merkt man an der durchschlagenden Resonanz auf seine Werke.

Schon vor diesem Erfolg konnte Jungkook mit seinem Album "GOLDEN" glänzen, das als erstes K-Pop-Soloalbum in Frankreich Goldstatus erreichte. Auch die Single "3D" hat in Europa beeindruckende Wellen geschlagen und mehrfach Goldauszeichnungen erhalten. Die Karriere des Sängers zeigt, dass er nicht nur als Teil von BTS Maßstäbe setzt, sondern auch auf eigenen musikalischen Wegen neue Rekorde bricht. Jungkook, der im September seinen 28. Geburtstag feiert, bleibt damit einer der unangefochtenen Stars der internationalen Musikszene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jungkook, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jungkook, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jungkook im Juli 2023

Anzeige