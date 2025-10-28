Bühnencomeback in Sicht: BTS plant gigantische Tour für 2026

Die K-Pop-Sensation BTS plant ein spektakuläres Comeback auf die Konzertbühnen dieser Welt. Bloomberg berichtet, dass die Boyband im Jahr 2026 auf eine umfassende Welttournee gehen will, die bisher rund 65 Konzerte umfassen soll. Besonders die Fans in Nordamerika dürften begeistert sein, denn angeblich sind allein dort über 30 Auftritte geplant. Die Tour soll das neue Album der Gruppe promoten, dessen Veröffentlichung für März 2026 vorgesehen ist. Allerdings dämpfte das Management der Band, Hybes Big Hit Music, die Erwartungen und gab bekannt, dass bislang keine endgültigen Details über die Anzahl der Termine oder die genaue Planung bestätigt wurden.

Das Comeback markiert eine Rückkehr aus der Pause, die die sieben Mitglieder für Solokarrieren und ihre Wehrpflicht in Südkorea genutzt hatten. Dabei hatten BTS ursprünglich bereits für 2020 ambitionierte Tourneevorhaben. Diese mussten jedoch aufgrund der globalen Pandemie gestrichen werden. Zwischen 2021 und 2022 schafften es die K-Pop-Stars noch, eine Handvoll ausgewählter Shows zu realisieren, bevor der Fokus ganz auf Solo-Projekten lag. Für viele Fans ist es daher eine lang ersehnte Nachricht, dass die Gruppe bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen könnte.

Die Verbindung zwischen BTS und ihren Fans ist seit Jahren extrem stark. Dass die Begeisterung für die Band ungebrochen ist, zeigte sich zuletzt, als J-Hope (31) auf Instagram ein Foto der gesamten Gruppe teilte, das sie bei einem privaten Moment am Strand von Los Angeles zeigte. Ihre Fangemeinde reagierte mit überwältigender Freude und Kommentaren, die die bisherige Sehnsucht nach der Band widerspiegelten. Dieses starke Band zwischen BTS und den Fans dürfte auch ein Hauptfaktor sein, der die kommende Tour zu einem globalen Ereignis machen könnte.

