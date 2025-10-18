Neues Kapitel: Anna Heiser überrascht Fans mit neuem Look

Anna Heiser (35) überrascht ihre Fans mit einer radikalen Veränderung: Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit hat einen neuen Look, der eine deutlich sichtbare Veränderung markiert. Aus ihren schulterlangen blonden Haaren ist eine lange dunkle Mähne mit Pony geworden. Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert die Influencerin in einem Video den Vorher-Nachher-Vergleich und erklärt dazu: "Der Kreis hat sich geschlossen – auch wenn es nie geplant war, sind wir zurück in meine Heimat gezogen. Und irgendwie sind auch meine Haare zum Ursprung zurückgekehrt." Nach fast 15 Jahren sei sie nun wieder bei ihrer Naturhaarfarbe gelandet, betont Anna weiter. Der neue Style scheint nicht nur sie selbst zu begeistern, sondern auch ihren Mann Gerald (40): "Sehr schön, mein Schatz. Ich freue mich auf morgen, wenn ich dich in echt sehe."

In den sozialen Medien erntet die 35-Jährige für ihren neuen Look viel Zuspruch von ihren Fans. Zahlreiche Kommentare loben ihre Entscheidung, zur Naturhaarfarbe zurückzukehren, und bewundern ihren Style-Mut. "Wow – du schaust super und so glücklich aus. Und die neue Farbe, der Pony und die Extensions stehen dir sehr gut", schreibt ein User. Andere stimmen ein: "Sieht mega aus. Die Naturhaarfarbe steht einem doch meistens am besten." Für ihre treuen Follower scheint klar: Egal ob lang, kurz, blond oder dunkel – Anna kann ihren individuellen Stil immer gekonnt in Szene setzen.

Bereits vor zwei Wochen hatte Anna ihre Community mit ganz anderen Neuigkeiten überrascht: Nach dem Umzug von Namibia nach Polen stellte sich die Influencerin einer neuen Herausforderung. "Ihr werdet es kaum glauben, aber ich bin tatsächlich auf dem Weg zum Sport, und das schon zum dritten Mal diese Woche", verriet sie damals stolz auf Instagram. Um ihre Motivation aufrechtzuerhalten, trainierte sie sogar regelmäßig mit einem Personal Trainer. "Da ich null Durchhaltevermögen habe, trainiere ich mit einem Trainer", erklärte Anna offen und zeigte damit, dass sie sich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen lässt.

Instagram / annaheiser Anna Heiser im Oktober 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit