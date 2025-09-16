Denise versorgte Charlie Sheens Prostituierte mit Sandwiches

In der neuen Netflix-Doku über Charlie Sheen (60) sorgt seine Ex-Frau Denise Richards (54) für einen echten Knaller-Moment. Die Schauspielerin blickt auf die turbulenten Zeiten während der Two and a Half Men-Ära zurück – und erinnert sich an ein ganz besonderes Szenario. Weil Charlie regelmäßig tagelang verschwand, wurde Denise oft gebeten, nach ihm zu sehen. "Die haben mich ständig angerufen, weil ich ja nicht von ihm gefeuert werden konnte – ich war ja schon seine Ex-Frau", witzelte sie in "aka Charlie Sheen". Bei einem dieser Besuche brachte sie Lebensmittel mit – und stellte sich in Charlies Küche, um Sandwiches für ihn zu machen. Zu ihrer Verwunderung traf sie dort nicht nur auf Charlies Co-Star Jon Cryer (60), der seltsam nervös gewirkt haben soll, sondern auch auf mehrere Prostituierte.

"Ich habe Sandwiches zubereitet, und Jon war super nervös. Er fragte: 'Was machst du da?' Ich sagte: 'Na ja, er hat nichts gegessen, also mache ich Sandwiches'", schilderte Denise die Szene. Doch die Situation wurde noch absurder, als "zwei oder drei Prostituierte" plötzlich die Treppe herunterkamen und sich dazugesellten. Jon habe sie irritiert gefragt, ob auch die Damen ein Sandwich bekämen. Denise konterte trocken: "Ja, klar. Was soll ich denn sagen? Entschuldigung, nur weil ihr mit dem, was ihr beruflich macht, euer Geld verdient, bekommt ihr keines meiner White-Trash-Sandwiches?"

Trotz einer Ehe, die von Skandalen, Auseinandersetzungen und letztlich einer Scheidung überschattet war, betont Denise immer wieder, dass sie nur helfen wollte. Nach der Scheidung begegnete sie Charlie oft mit Verständnis, auch wenn ihre Beziehung nicht einfach war. Der gemeinsame Auftritt der beiden Ex-Partner bei der Premiere der Doku zeigt, dass sie sich mittlerweile versöhnt haben. Denise und Charlie waren von 2002 bis 2006 verheiratet und zogen in dieser Zeit die gemeinsamen Töchter Sami (21) und Lola (20) groß. Ihr turbulentes Kapitel geht jedoch weit über ihre familiären Verpflichtungen hinaus in eine Geschichte, die an Dramatik kaum zu überbieten ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen, 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen im Juni 2012