Darum sollen sich Tom Cruise und Ana de Armas getrennt haben

Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) haben ihrer Beziehung nach nur acht Monaten ein Ende gesetzt. Laut einem Bericht der Daily Mail beschlossen die beiden Schauspieler, ihre Romanze zu beenden, um ihre professionelle Zusammenarbeit am kommenden Filmprojekt "Deeper" nicht zu gefährden. Obwohl die Beziehung im Februar begann und rasch an Fahrt aufnahm, war spätestens nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt im Juli in Vermont klar, dass sie nicht als Paar harmonieren würden. Ein Insider erklärte, sie wollten die Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit bewahren und entschlossen sich daher, getrennte Wege zu gehen.

Die Chemie zwischen Tom und Ana sei zu Beginn faszinierend gewesen, beide hätten die gemeinsame Zeit genossen. Doch die Erwartungen für eine langfristige Beziehung hätten sich nicht erfüllt. Laut The Sun war der berühmte Schauspieler für Ana "schwer zu widerstehen", gleichzeitig aber auch eine Polarfigur. Über die Gründe der Trennung gibt es unterschiedliche Angaben: Während ein fehlender Funke für die einen ausschlaggebend war, sei die kurze Dauer der Beziehung ein Punkt, der Themen wie Toms Verbindung zur Scientology-Kirche nicht relevant gemacht habe. Offenbar verlief die Trennung im Guten, ohne Groll oder Konflikte.

Bereits zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass sich die beiden in den vergangenen Monaten nähergekommen waren. Gelegentlich wurden sie bei privaten Ausflügen, wie auf der Insel Menorca, gesichtet. Für Ana wäre es nicht die erste Beziehung, die im Fokus der Medien steht. Die Schauspielerin war zuvor unter anderem mit dem Schauspieler Ben Affleck (53) liiert, während Tom mit internationalen Schlagzeilen vor allem durch seine Trennungen von Nicole Kidman (58) und Katie Holmes (46) auffiel. Trotz ihrer unterschiedlichen Beziehungen betonte ein Insider, dass Ana und Tom auch weiter eine freundschaftliche Verbindung pflegen möchten.

Collage: Getty Images, Getty Images Tom Cruise und Ana de Armas

Getty Images Ana de Armas, März 2025

Getty Images Tom Cruise bei der "Mission: Impossible – The Final Reckoning"-Premiere in New York City