"Beziehungsopfer": Spricht Keith Urban hier über Nicole-Ehe?

Keith Urban (57) ließ es bereits Monate vor der Trennung von Nicole Kidman (58) durchblicken: Die Bühne kostet auch privat ihren Preis. In einem Gespräch, das rund ein halbes Jahr vor dem Ehe-Aus geführt wurde, sprach der Country-Star offen über die Schattenseiten des Tourlebens und seine totale Hingabe an die Musik. "Es ist kein Job. Es ist mein Leben. Ja, es muss einfach dein Zweck sein", sagte Keith gegenüber Entertainment Tonight. Als der Interviewer von "so vielen Opfern … finanziellen Opfern, körperlichen Opfern…" sprach, fiel Keith ihm ins Wort und betonte: "Beziehungsopfer". Jetzt, da die Scheidung Schlagzeilen macht und er sogar die Premiere seiner neuen Show in Nashville mied, lesen viele diese Worte mit neuem Gewicht.

Während der Country-Star an seiner neuen NBC-Show "The Road" arbeitete, die am 19. Oktober startet, scheint sein Privatleben umso mehr im Fokus zu stehen. Die Castingshow, die von seinem Kollegen Blake Shelton (49) produziert wurde, bot Nachwuchskünstlern die Möglichkeit, als Vorband für Keith aufzutreten. Doch auch bei diesem Projekt macht sich die Trennung bemerkbar: Keith ließ die Premiere der Serie in Nashville ausfallen, um nicht von aufdringlicher Presse bedrängt zu werden. Insider berichten, Keith sei aktuell öffentlichkeitsscheu und wolle vermeiden, dass sein privates Drama die Aufmerksamkeit auf die Show überschattet.

Abseits der Kameras hinterließen Keith und Nicole über die Jahre den Eindruck eines Paares, das Familie großschreibt. Die Schauspielerin und der Musiker haben zwei gemeinsame Töchter. Freunde beschrieben den Alltag der beiden seit jeher als ein Balanceakt zwischen Terminkalendern und Familienzeit, mit Nashville als wichtigem Ankerpunkt. Zuletzt bekam Keith die Grenzen seines Körpers zu spüren: Wegen einer Kehlkopfentzündung musste er unterwegs eine Show absagen und die Stimme schonen. Auf Social Media wandte er sich persönlich an die Fans und entschuldigte sich – ein Schritt, der zeigt, wie sehr ihm die Verbindung zu seinem Publikum am Herzen liegt, auch wenn hinter den Kulissen gerade vieles in Bewegung ist.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Getty Images Keith Urban, Musiker