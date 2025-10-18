Jessica Haller teilt emotionale Worte über ihre Depressionen

Jessica Haller (35) hat in einem Interview für das Format "deep und deutlich" offen über die schwersten Momente ihres Lebens gesprochen. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtete, dass sie mit Depressionen, Panikattacken und täglicher Migräne zu kämpfen hatte. Ein Zusammenbruch führte die zweifache Mutter schließlich in eine Akutklinik, wo sie drei Monate verbrachte. "Das war die verrückteste und prägendste Zeit meines Lebens", erklärte sie. Besonders hart sei es gewesen, während dieser Zeit von ihrem Mann und ihrer Tochter getrennt zu sein. Auch eine schwere Wirbelsäulenoperation, bei der ihr zwei künstliche Bandscheiben eingesetzt wurden, belastete ihren Körper zusätzlich.

Jessica erklärte, dass sie lange die Signale ihres Körpers ignoriert habe. "Ich dachte, ich bin ja Powerfrau Jessi. Das kann mir nicht passieren", sagte sie. In der Klinik setzte sie sich intensiv mit ihrer mentalen Gesundheit auseinander, kam zum ersten Mal mit ihrer Diagnose Depression klar und wurde zudem mit ADHS diagnostiziert. Im Alter von 35 habe sie begonnen, mehr über sich selbst zu verstehen und sich mit beiden Diagnosen auseinanderzusetzen. Jessica beschrieb diesen Prozess als besonders herausfordernd, aber notwendig, um ihre Gesundheit in den Griff zu bekommen.

Schon in der Vergangenheit hatte Jessica betont, wie wichtig professionelle Hilfe für sie geworden ist. Inzwischen ist die Therapie ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die Influencerin macht sich dafür stark, das Tabu rund um psychische Erkrankungen zu brechen. Familie spielt für sie dabei eine besondere Rolle, und Jessica betonte, dass die Trennung von Mann und Tochter während ihres Klinikaufenthalts die größte Prüfung ihres Lebens war. Ihre Offenheit und ihr Engagement haben vielen ihrer Fans Mut gemacht, sich mit ähnlichen Themen auseinanderzusetzen.

Galuschka,Horst / ActionPress Jessica Haller, 2024

Instagram / jessica_haller Ex-Bachelorette Jessica Haller und Hailey

Instagram / jessica_haller Hailey-Su, Jessica und Johannes Haller, Mai 2025