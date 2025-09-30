Charlie Sheen soll in Ex Denise' Scheidungsprozess aussagen

Aaron Phypers, der Noch-Ehemann von Denise Richards (54), sorgt im andauernden Rechtsstreit mit seiner Zeugenliste für Aufsehen: Unter den Personen, die der Unternehmer in der Scheidungsauseinandersetzung in den Zeugenstand rufen will, befindet sich auch Charlie Sheen (60), mit dem die Schauspielerin von 2002 bis 2006 verheiratet war. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin Page Six vorliegen, soll Charlie über ihren angeblichen Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie ihre vermeintliche Untreue aussagen. Neben dem Two and a half Men-Star stehen auch Brandi Glanville (52) und Rudy Reyes als potenzielle Zeugen bereit, um Denise' Glaubwürdigkeit weiter infrage zu stellen.

Denise selbst weist alle Vorwürfe über Affären strikt zurück und beteuert, während ihrer Ehe mit Aaron stets treu gewesen zu sein. Brandi behauptete jedoch 2020 in der Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills, eine Affäre mit dem "Wild Things"-Star gehabt zu haben – ein Gerücht, das Denise entschieden dementiert. Unterdessen gab Rudy an, explizite Nachrichten von Denise erhalten zu haben, was Aaron als Beweis für weiteres Fehlverhalten seiner Ex anführen möchte. Zudem sollen auch Familienmitglieder und enge Bekannte zu Themen wie häuslicher Gewalt, Drogenmissbrauch und angeblichen Verstößen gegen gerichtliche Verfügungen befragt werden.

Die turbulente Scheidung ist der traurige Schlusspunkt einer Beziehung, die einst in einer romantischen Strandhochzeit 2018 begann und sogar in der Reality-TV-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen war. Denise, die aus ihrer früheren Ehe mit Charlie zwei Töchter hat, schien lange harmonisch an der Seite des 53-Jährigen zu leben. Doch inzwischen besteht zwischen den beiden ein rechtlicher Kleinkrieg mit gegenseitigen Vorwürfen – von angeblichem Missbrauch bis hin zu körperlichen Übergriffen. Während die Ex-Partner ihre schmutzige Wäsche vor Gericht waschen, bleibt fraglich, wie die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Fall das Privatleben der Beteiligten weiter beeinflussen wird.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers, 2018

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023