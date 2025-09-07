20 Jahre nach Ehe-Aus: Charlie Sheen mit Denise auf Premiere

Charlie Sheen (60) und Denise Richards (54) haben sich auf dem roten Teppich der Premiere von Charlies neuer Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen" wiedervereint. Am vergangenen Donnerstag, dem 4. September, erschienen die beiden TV-Stars in Los Angeles Seite an Seite, fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Scheidung im Jahr 2006. Die Ex-Eheleute posierten gemeinsam und mit breitem Lächeln für die Kamera. Denise strahlte in einem Pailletten-Top und tief sitzenden, ausgestellten Satin-Hosen, während der "Two and a Half Men"-Star klassisch in Anzug und Hemd auftrat. Auch ihre Tochter Lola sowie der Regisseur der Dokumentation, Andrew Renzi, waren anwesend.

Die Dokumentation wird Charlies Karriere, seinen Fall sowie seine Bemühungen um Nüchternheit beleuchten. Denise ist in dem Projekt ebenfalls vertreten, ebenso wie ihre gemeinsame Tochter Lola. In einem Trailer sprach Lola über die Herausforderungen einer Beziehung mit jemandem, der mit Suchtproblemen kämpft: "Mit jemandem, der durch Sucht geht, kann man keine wirkliche Beziehung haben." Charlie, der kürzlich seinen achten Jahrestag der Nüchternheit feierte, gibt sich in der Dokumentation offen: "Ich habe die Menschen, die ich liebe, wirklich verletzt." Begleitend zur Dokumentation erscheint auch seine Autobiografie "The Book of Sheen".

Die Scheidung der beiden TV-Stars sorgte damals für großes Aufsehen. Bereits vor einigen Monaten hatte Denise im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her" offen darüber gesprochen, wie sehr die turbulente Trennung von Charlie nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihre Karriere getroffen hat. "Ich habe keine Arbeit mehr bekommen, weil die Leute in der Branche mich nach der Trennung von Charlie als Bösewicht gesehen haben", sagte die Schauspielerin rückblickend. Während Charlie beruflich große Unterstützung erfuhr, sei sie laut eigenen Aussagen zur Zielscheibe der Presse geworden.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025

Instagram / lola_sheen Lola Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen, 2005