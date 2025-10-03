Nach Trennung: Denise Richards' Ex kurz vor Obdachlosigkeit

Aaron Phypers, der Ex-Mann von Denise Richards (54), befindet sich laut eigenen Angaben in einer finanziellen Notlage, die ihn an den Rand der Obdachlosigkeit treibt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, schuldet Aaron 120.000 Dollar Miete für das Haus, das er einst mit Denise in Calabasas teilte. Er behauptet, die Schauspielerin sei für die Hälfte der Summe verantwortlich, da sie ebenfalls als Mieterin im Vertrag stehe. Zudem gibt der Kanadier an, dass seine Versorgungsanschlüsse bereits abgeschaltet wurden und er bald keine Bleibe mehr haben könnte.

Die Situation eskalierte zusätzlich, als Denise am 15. September in das frühere gemeinsame Zuhause zurückkehrte, um ihre verbliebenen Besitztümer abzuholen. Laut Aaron nahm sie dabei unter anderem ein wichtiges Gerät für seine Gesundheitstherapie sowie ein Gewichteset mit, das er dringend benötigt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. "Ich brauche diese Ausrüstung, um wieder Geld verdienen zu können", erklärte er in den Dokumenten laut Hello Magazine. Um seine Schulden zu begleichen und den Gerichtsprozess zu finanzieren, fordert er nun insgesamt 160.000 Dollar von ihren gemeinsamen Konten. Zusätzlich verlangt er einen Anteil an Denises Einnahmen aus ihrer lukrativen Karriere, unter anderem bei OnlyFans.

Aaron und Denise, die seit 2018 verheiratet waren, trennten sich offiziell im Juli dieses Jahres nach mehr als sieben Jahren Ehe. Aaron, der zuvor mit der Schauspielerin Nicollette Sheridan (61) verheiratet war, reichte die Scheidung ein und gab "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Denise, bekannt aus Filmen wie "Wild Things", soll laut seines Antrags monatlich über 250.000 Dollar verdienen, während ihre Ausgaben bei rund 105.000 Dollar liegen. Trotz der Spannungen zwischen den beiden bleiben die Details vieler ihrer Streitigkeiten unklar, doch es zeichnet sich ab, dass die Scheidung nicht ohne Weiteres beigelegt werden kann.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Newscom World Collage: Denise Richards und Aaron Phypers

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023