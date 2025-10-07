Denise Richards im Zeugenstand: Ex-Mann drohte ihr mit Mord

Denise Richards (54) erhebt schwerwiegende Anschuldigungen gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers. Vor Gericht schilderte der ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Star laut People jetzt, dass er sie immer wieder körperlich misshandelt habe und sogar ihr Leben bedroht haben soll. "Er hat mich schon so verdammt oft fast umgebracht", sagte sie unter Tränen. Denise fordert nun eine dauerhafte einstweilige Verfügung, nachdem sie bereits im Juli eine vorläufige erhalten hatte. Auch seine Cousine Kathleen McAllister belastete Aaron schwer: Sie habe gesehen, wie er die Schauspielerin auf einem Parkplatz in Malibu gegen eine Betonwand gedrückt und gewürgt habe. Dabei habe sie sich den Kopf gestoßen und ein Schädeltrauma erlitten.

Die Ehe der beiden, die 2018 geheiratet hatten, soll laut Denise von wiederholter Gewalt geprägt gewesen sein. Kathleen berichtete, sie habe mehrere Vorfälle beobachtet, darunter einen in einem Büro-Badezimmer, bei dem die 54-Jährige verletzt wurde. In ihrer etwa vierjährigen Beziehung habe Aaron seine Aggressionen immer wieder im Alkoholrausch ausgelassen und sie psychisch wie physisch bedrängt, erläuterte Denise weiter. Ihr Ex-Mann hingegen weist alle Vorwürfe wiederholt zurück. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin bezeichnete sein Anwalt die Behauptungen als "völlig falsch und zutiefst verletzend."

Die Beziehung hatte einst wie ein Märchen begonnen: Denise, auch bekannt als Ex-Frau von Schauspiel-Star Charlie Sheen (60), traf Aaron, der als Schauspieler und in der Gesundheitsbranche arbeitet, durch gemeinsame Freunde. Für die Schauspielerin, die bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen hat, schien er zunächst ein verlässlicher Partner. Beide präsentierten sich oft harmonisch in der Öffentlichkeit. Doch wie aus den jüngsten Aussagen hervorgeht, war das Bild der perfekten Ehe trügerisch. "Emotional fiel es mir schwer, das zu verstehen", erklärte sie betroffen vor Gericht. Und weiter: "Ich fühlte mich von ihm eingeschüchtert. Er ist sehr groß." Trotz der schockierenden Vorwürfe bleibt der Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung bislang offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards und Charlie Sheen, 2005

Anzeige Anzeige