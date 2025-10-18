Ex-GNTM-Kandidatin Chanel Silberberg ist erstmals schwanger

Für Chanel Silberberg (24) steht eine aufregende Zeit bevor, die die Ex-GNTM-Kandidatin überglücklich stimmen dürfte: Sie erwartet ihr erstes Kind! Diese zuckersüße Neuigkeit verkündet sie auf ihrem Instagram-Profil. Das zeigt ein Video, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Tom am Strand zeigt. Darauf sieht man die beiden vertraut miteinander – sie spazieren Hand in Hand am Wasser, tauschen zärtliche Küsse aus und strahlen vor Glück. Der emotionale Höhepunkt des Clips: Das Paar hält Ultraschallbilder und kleine Babyschuhe in die Kamera. Liebevoll streicheln beide Chanels Bauch. "Unser großes, kleines Geheimnis", schreibt die werdende Mama dazu.

Die Reaktionen auf die frohe Botschaft lassen nicht lange auf sich warten. Chanels Fans sowie Kollegen aus der Social-Media-Welt überhäufen sie mit Glückwünschen. Auch Make Love, Fake Love-Bekanntheit Luisa Früh drückt ihre Freude aus. Sie kommentiert: "Was, oh mein Gott. Glückwunsch!" Zahlreiche User kommentieren neben den Glückwünschen auch Herz-Emojis. Love Island VIP-Kandidatin Jeje Lopes befindet sich ebenfalls unter den Gratulanten. Sie schreibt: "Oh mein Gott, Glückwunsch!"

Die Reality-TV-Darstellerin hatte in der Vergangenheit bereits bewegende Momente mit der Öffentlichkeit geteilt. Chanel sprach damals bei "Germany's Next Topmodel" offen über die gesundheitlichen Hürden, die sie bereits überwinden musste. Eine fehlerhafte Diagnose ihrer Darmerkrankung Colitis ulcerosa führte in jungen Jahren zu einer falschen Behandlung. "Ich habe Glück, dass ich jetzt hier sitze. Ich lag lange im Koma und war auf der Intensivstation", betonte sie damals in einem Interview mit ProSieben und fügte hinzu: "Die Bakterien sind bis zu meinem Ellenbogen gekommen, da ist es nicht mehr weit bis zum Herzen [...], wären sie im Herzen angelangt, dann wäre es vorbei gewesen."

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg und ihr Partner Tom, August 2025

Instagram / chanelsilberberg Chanel Silberberg, Juni 2025

