Charlie Sheens Ex Denise erzählt unter Tränen von Horror-Ehe

Denise Richards (54) hat in der neuen Netflix-Dokuserie "aka Charlie Sheen" ihren Gefühlen freien Lauf gelassen und über die schwierigen Jahre ihrer Ehe mit Charlie Sheen (60) gesprochen. Die Schauspielerin schildert, wie der Erfolg von Charlies Serie "Two and a Half Men" und sein Drogenmissbrauch die Beziehung belasteten. "Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe", sagte Denise. Ihrer Meinung nach durchlief ihre Ehe drei Phasen: die glückliche Anfangszeit, die zermürbende Scheidung und die darauf folgenden Herausforderungen. Mit Tränen in den Augen erinnerte sie sich daran, dass sie oft lediglich "das Ganze für die Kinder zusammenhalten" musste.

Laut Denise zerstörte vor allem Charlies damaliges Verhalten ihre Beziehung. Sie beschreibt, wie sein Umfeld Streit zwischen ihnen anheizen wollte, obwohl Tochter Sami (21) schon da war und Denise mit dem zweiten Kind, Lola, schwanger war. Charlies Suchtverhalten und der damit verbundene angestaute Ärger eskalierten schnell und erschwerten die Ehe zunehmend. Denise betonte, dass sie sich trotz der Schwierigkeiten an ihre Stärke klammerte, entschlossen, für ihre Töchter ein Gefühl von Normalität aufrechtzuerhalten. Auch Charlie selbst gab in der Dokumentation zu, viele Fehler gemacht zu haben: "Ich habe es schwerer gemacht, als es hätte sein müssen."

Heute scheinen die Wogen zwischen den einstigen Partnern zumindest bei öffentlichen Auftritten geglättet. Zum Start der Dokuserie standen sie kürzlich bei einer Premiere in Los Angeles sogar wieder lächelnd gemeinsam vor den Kameras. An ihrer Seite war auch Tochter Lola, die mit ihren Eltern den Augenblick teilte. Denise strahlte an diesem Abend ebenso wie Charlie, der die Gelegenheit nutzte, auf eine neue Lebensphase zu blicken und die komplizierten Kapitel seiner Vergangenheit ein Stück weit hinter sich zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards, September 2025