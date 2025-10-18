So hart ist Hati Suarez' Vorbereitung für Fame Fighting

Hati Suarez steht kurz vor einem der wohl härtesten Wettkämpfe ihres Lebens: Am 18. Oktober wird sie bei der dritten Ausgabe von Fame Fighting gegen Jennifer Iglesias (27) antreten. Im Anschluss an die Pressekonferenz plauderte der Reality-TV-Star mit Promiflash über ihre intensive Vorbereitung. Seit Wochen sei sie jeden Tag am Trainieren, wie sie verriet: "Seit zwei Wochen – jetzt die dritte Woche – bin ich jeden Tag am Trainieren", beteuerte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. "Wenn ich Pause kriege, dann, weil ich denke, dass ich angeschlagen bin, aber sonst ein Tag vielleicht mal – den hatte ich bisher aber nicht." Trotz des kräftezehrenden Programms ist sie entschlossen, alles zu geben.

Hati überlässt nichts dem Zufall und setzt auf ein umfassendes Trainingsprogramm, das sowohl Intervall- als auch Krafttraining und Boxeinheiten beinhaltet. "Ich mache alles durch und es ist auf jeden Fall sehr hart", betonte das siegessichere TV-Sternchen, das brasilianische und bosnische Wurzeln hat, im Interview. Doch ans Aufgeben denkt die Kämpferin nicht, auch wenn sie sich manchmal eine Pause gönnen muss, wenn ihr Körper diese einfordert. Ein solcher Ehrgeiz zeigt, wie ernst die Reality-Darstellerin ihren Auftritt im Kampf nimmt und wie wichtig es ihr ist, auf den Punkt fit zu sein. Schließlich zeigten die beiden Gegnerinnen in spe ihr Feuer trotz Fliegengewicht bereits verbal in TV-Shows.

Hati steigt nicht das erste Mal in den Ring: Bereits 2024 erhob sie die Fäuste gegen Reality-Sternchen Walentina Doronina (25), musste sich allerdings nach einem technischen Knockout in der dritten Runde geschlagen geben. Ihre TV-Karriere begann mit Auftritten bei Köln 50667 im Jahr 2020. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie 2022 mit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel von Germany Shore. Zuletzt polarisierte Hati in der aktuellen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel. Dieses Mal steht sie jedoch nicht vor einer Kamera in einer Traumvilla, sondern in einem Boxring, der eine völlig andere Herausforderung darstellt.

RTLZWEI Hati Suarez, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin in Staffel sechs

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

