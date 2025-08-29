Sabia Boulahrouz verrät den Grund ihrer Social-Media-Pause

Sabia Boulahrouz (47) ist zurück im Netz! Nach einer mehrjährigen Pause hat der Reality-TV-Star vor wenigen Wochen sein Comeback auf Social Media gefeiert. Ihren letzten Beitrag hatte die frühere Tänzerin in der Pandemiezeit geteilt – nun erklärt Sabia, warum sie sich damals entschieden hatte, offline zu gehen. "In dieser Zeit hatte ich, wie viele andere auch, Ängste und Sorgen um meine Familie und die Menschen, die mir nahestehen", betont sie in einem Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Für mich hat es sich damals einfach nicht richtig angefühlt, Unterhaltung zu liefern. Natürlich hätte ich Kleinigkeiten aus dem Alltag teilen können, aber ich habe es nicht gespürt – und Authentizität ist mir wichtig."

Die 47-Jährige verrät gegenüber Promiflash auch den Grund, der sie dazu bewegte, wieder in den sozialen Medien aktiv zu werden. "Es gab immer viel Interesse an mir, und das hat sich über die Jahre nie verändert", erklärt Sabia. Die Auszeit habe sie auch bewusst dafür genutzt, um sich intensiv sich selbst und ihren Liebsten zu widmen. Inzwischen sei ihr klarer, wie wichtig es ist, ihre eigenen Grenzen zu kennen und zu setzen. "Inzwischen weiß ich viel besser, was ein öffentliches Leben bedeutet und wie wichtig es ist, meine eigenen Grenzen zu kennen. Heute entscheide ich sehr bewusst, was ich teilen möchte und was privat bleibt. Deshalb hat es sich jetzt richtig angefühlt, wieder aktiv zu werden", betont sie.

Die Rückkehr von Sabia auf Instagram wurde von ihren Followern mit offenen Armen begrüßt. Mit einem entspannten Bild auf der Couch und der simplen Botschaft "Gemütlicher Abend" startete sie ihr Comeback. Die Fans zeigten sich begeistert und drückten ihre Freude mit liebevollen Kommentaren aus. Nach sechs Jahren Abwesenheit scheint Sabia gut auf diese Plattform zurückzufinden. Obwohl sie lange still war, scheint das Interesse an ihr ungebrochen, und ihre Fans freuen sich, ihre Einblicke in den Alltag ihres Lieblingsstars wieder genießen zu können.

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz im August 2025

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, Social-Media-Star

ActionPress / Public Address Sabia Boulahrouz in Hamburg 2020

