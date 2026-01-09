Jennifer Lawrence scherzt über Emma Stones SAG-Nominierung

Jennifer Lawrence (35) hat in New York über ihren neuen Film "Die My Love" gesprochen – und dabei mit einem Augenzwinkern ihre Freundin Emma Stone (37) aufs Korn genommen. Bei einem Talk mit Josh Horowitz im 92NY Kaufmann Concert Hall erzählte die Schauspielerin laut People Magazine, dass Emma ganz aktuell für die Screen Actors Guild Awards nominiert wurde, sie selbst jedoch nicht. In ihrem gemeinsamen Gruppenchat hätten alle Emma gratuliert, sie habe jedoch nur ein trauriges Emoji hinterhergeschickt, berichtete sie mit einem Schmunzeln. Dann stellte sie jedoch klar: "Sie schlägt mich seit Jahrzehnten, und es ist eine Ehre."

Emma ist für ihre Hauptrolle in "Bugonia" unter den Nominierten der 32. Actor Awards von SAG-AFTRA. Während Jennifer bei den Golden Globes und den Gotham Awards für "Die My Love" berücksichtigt wurde, ging sie bei den Actor Awards leer aus. Im Talk mit Josh Horowitz witzelte die Oscarpreisträgerin weiter, sie habe Emma den ganzen Tag geneckt: "Jedes Mal, wenn sie heute reden wollte, sagte ich: 'Wenn du sprechen kannst, warum tust du dann nicht so, als wärst du traurig?'" Die beiden Stars konkurrierten schon öfter – auch um dieselben Rollen, erzählte Jennifer weiter, und nannte den Film "Einfach zu haben" ("Easy A") als das Projekt, das sie besonders gern übernommen hätte: "Ich war verrückt nach 'Einfach zu haben' – ich hätte es wirklich bekommen sollen. Es wäre großartig gewesen."

Dass Jennifer und Emma sich so locker foppen können, hat mit ihrer engen Freundschaft abseits des roten Teppichs zu tun. Derzeit arbeiten die Freundinnen zusammen an einem neuen Projekt. Gemeinsam mit Cole Escola entwickeln sie einen "Miss Piggy"-Film. Jennifer witzelte laut People Magazine, Martin Scorsese (83) oder Paul Thomas Anderson (55) würden bei dem Muppet-Projekt Regie führen und es werde ab 18 sein, stellte aber anschließend klar, dass es natürlich ein Familienfilm werde. Neben diesem Projekt ist die Schauspielerin auch als Produzentin aktiv und arbeitet aktuell an "The Wives", einem Mordmysterium inspiriert von der Reality-Serie Real Housewives.

VALERIE MACON / Kontributor Emma Stone und Jennifer Lawrence beim Ray Dolby Ballroom, 2017

Getty Images Jennifer Lawrence bei den CFDA Awards 2025 in New York

Imago Bei den Golden Globes 2025: Emma Stone in einem roten Louis-Vuitton-Kleid im Beverly Hilton, Beverly Hills