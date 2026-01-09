Justin Hartleys Hitserie "Tracker" brach mehrere TV-Rekorde

Justin Hartley (48) hat mit seiner Serie "Tracker" die US-amerikanische TV-Landschaft aufgemischt. Los ging es im Februar 2024 direkt nach dem Super Bowl, als die Actionserie ihren Einstand als meistgesehene Broadcast-Premiere der vergangenen drei Jahre feierte und damit sogar den "NCIS"-Meilenstein mit Mark Harmon (74) aus 2021 übertraf. Was folgte, war ein Quotenmarsch quer durchs Land, flankiert von Rekorden, die Woche für Woche gebrochen wurden und "Tracker" an die Spitze der beliebtesten Unterhaltungsshows katapultierten. Die Zahlen sprechen Bände: Laut CBS kam "Tracker" bis Dezember 2024 im Schnitt auf 18,2 Millionen Zuschauer pro Folge, gemessen an den Einschaltquoten im TV und Streaming.

Auch in den Jahresrankings schrieb das Format Geschichte: In der Saison 2023 und 2024 war "Tracker" die meistgesehene Entertainment-Serie in den USA. Auf der Jahresliste von Variety der 100 meistgesehenen Primetime-Sendungen belegten die "Tracker"-Folgen im Jahr 2024 ganze 15 Plätze, 2025 sogar 19 – mehr als jede andere Sendung außerhalb der NFL. Die Zahlen sind besonders erfreulich für Hauptdarsteller Justin, der gleichzeitig auch als Produzent fungiert.

Abseits der Zahlen steckt hinter "Tracker" eine Geschichte, die Fans von klassischen Heldenstoffen anspricht. Die Serie basiert auf "The Never Game" von Jeffery Deaver und begleitet Colter, einen Einzelgänger mit einer mysteriösen Vergangenheit, der auf seinen Reisen Menschen und Behörden hilft. Deutsche Fans können die Show auf Disney+ verfolgen. Gegenüber Men's Journal erklärte der This Is Us-Star: "Ich glaube, wir haben einen Charakter geschaffen, der emotional sehr entwickelt ist und wirklich verstehen will, warum Menschen bestimmte Dinge tun."

